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吞1顆很舒服…昏迷被劫8萬金鍊

2017-04-11

〔記者曾健銘／新北報導〕40歲張姓毒蟲透過通訊軟體向29歲藥頭江浚洺買毒，雙方一碰面，江男就拿出不明藥丸慫恿「這顆吞下去後很舒服，要不要試一下？」張男吞下後竟昏倒，醒後發現脖子上8萬多元金項鍊與2000元現金不翼而飛，警方將江男逮捕，他否認下藥強盜，還說「金項鍊是對方借我應急的！」

警方調查，有多項毒品前科的張男，日前經友人介紹，結識綽號「小豬」的江姓藥頭，上月26日第一次向江男購買K他命，江男親自「宅配到府」，本月8日又約交易。

藥頭駁下藥 辯金鍊是借的

張男控訴，當天江男載他到偏僻巷弄內，一下車後就拿出1顆圓形藥丸說：「吃完會讓你很舒服，喜歡再買！」

張男表示，他吞下後不到5分鐘突感頭昏腦脹，最後昏倒在地，30分鐘後醒來，對方已不見蹤影，而他脖子上價值8萬5000元的金項鍊與2000元現金遭洗劫一空。

警方前日下午，在新莊區中港一街附近逮捕江男，搜出變賣金飾後剩餘贓款3萬元，經查，江男當天得手後直奔銀樓銷贓，得手5萬6800元。

警訊後，依強盜、毒品罪嫌將江男送辦，張男因涉買毒吸毒，警方也對他採尿後請回。

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