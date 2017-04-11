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菲毒蟲怕杜特蒂槍斃 咬出台灣藥頭

2017-04-11

〔記者黃良傑／高雄報導〕碼頭搬運工谷姓男子認為移工中文不通，不會舉報、風險低，因此苦學英文，組成「BOSS」販毒集團，以英文當毒品交易密語，涉嫌以高於一倍的價格，賣給菲國移工，警方日前逮捕涉案移工，因菲國鐵腕掃毒，移工擔心送回國恐遭槍斃，供出谷男販毒，警方逮捕谷男，還在他租處查獲新興毒品「忘憂草捲」。

高中肄業的谷男（46歲）原本在前鎮碼頭當搬運工，他特地苦學英文與菲律賓原民語，陸續結識兩名菲籍女朋友，與其中一女結婚後又離婚，另一人後來也分手。

台男苦學英文當密語 海削移工

谷男透過菲籍前妻和前女友，因而熟識移工，他發現外籍移工在台沒有買毒管道，並看準外勞中文不通，不會舉報、風險低，於是與台籍蘇姓船工（41歲）和陳姓友人（44歲）組「BOSS」販毒集團，涉嫌專門販毒給外籍移工，並以英文當毒品交易密語。

高市刑大會同港警總隊，登船搜索蘇姓船工，在船員休息室查獲安非他命毒品，蘇否認販毒，辯稱只是代谷男送東西、收款，不知這樣就是販毒；另谷男的陳姓友人落網，也矢口否認販毒。

毒蟲比扣扳機動作 央求別移送

檢警指出，因菲律賓總統杜特蒂鐵腕掃毒，上任4天擊斃30名毒犯，引起在台沾毒的菲籍移工害怕，當刑大偵訊菲籍移工傑森（譯音）時，他手比出槍形對自己的頭扣扳機，暗示回菲國下場可怕，央求警方別將他交給菲國檢方，強調自己沒販毒，願意供出「BOSS」販毒集團，另外1男1女的菲籍移工也願站出來指控，使谷男等人無所遁形、卸責，3嫌被聲押獲准。

檢警兵分三路，查獲50.21公克毒品，並在谷男的前鎮租屋處查獲毒品、吸食器，還查扣到1根「忘憂草捲」，谷男坦承販毒。警方查出「忘憂草捲」是新興毒品，屬興奮劑要價200元，初篩呈現二級毒品反應，外型和使用類似大麻菸，抽時興奮感又像搖頭丸，施用後會持續20分鐘出現麻痺、顫慄、興奮、心律加快、毛細孔放大等反應，影響國人健康甚鉅，檢方指示送驗以了解成分，並指示警方加強查緝。

警抄出新興毒品忘憂草捲

警方還發現，「BOSS」販毒集團把移工當肥羊，以多一倍的黑市價賣給移工賺取暴利，上癮的移工毒癮一犯，也只好任由黑心藥頭宰割。

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  • 警方查獲新興毒品「忘憂草捲」。 （記者黃良傑攝）

    警方查獲新興毒品「忘憂草捲」。 （記者黃良傑攝）

  • 高市刑大偵三隊登船緝毒。 （記者黃良傑翻攝）

    高市刑大偵三隊登船緝毒。 （記者黃良傑翻攝）

  • 警逮捕以谷嫌為首的「BOSS」販毒集團。 （記者黃良傑翻攝）

    警逮捕以谷嫌為首的「BOSS」販毒集團。 （記者黃良傑翻攝）

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