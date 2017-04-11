在網拍留言板罵髒話 不算公開不起訴
2017-04-11
〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子透過雅虎奇摩拍賣，向許姓賣家購買電子產品產生糾紛，憤而在拍賣「問與答」及買賣留言板罵三字經，因而挨告，新北地檢署調查，「問與答」留言在賣家回覆前，外人無法得知，賣家有權回覆並公開，而買賣留言板內容僅雙方可看見，與公然要件不符，處分不起訴。
去年8月20日，陳男先在拍賣的「問與答」留言罵賣家：「×你媽的錢付了就搞失蹤是怎樣？×你娘的勒」，2天後又在買賣留言板寫：「媽的勒，錢退回來，不屑跟你買，沒退錢你就等著被告，×」等語；許姓賣家提告，陳男辯稱，刊登訊息只是一時氣憤，並無惡意。
檢方調查，「Yahoo!奇摩」網站服務中心的「問與答」說明網頁中，載明「只有賣方回答過的問題才會顯示出來，也就是說當賣方尚未回覆問題時，其他人都看不到」；買賣留言板說明網頁中也記載「您給對方的留言，只有對方看的到，不會顯示給其他人」。
檢方認為，買家在「問與答」留言，賣家回覆前，其他人看不到內容，與公然要件不符，且賣家有權決定是否回覆、公開留言，難認陳男有意散布於眾；另外在買賣留言板所留訊息，也只有雙方看得見，因此處分不起訴。
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