竊賊假關心身障老闆 7天摸走10萬元刮刮樂

2017-04-11

〔記者鄭景議／台北報導〕長相斯文的中年大叔，趁青年節以及清明連假，到台北市陳姓身障男經營的彩券行，攜帶水果飲料，刻意跟老闆博交情後，指定要買刮刮樂，但要求整本「自己挑、自己撕」，挑選時又說要買電腦彩券，趁老闆轉身列印彩券時偷撕刮刮樂，7天內偷走總價超過10萬元彩券，老闆說這是筆大錢，「我實在想哭啊！」警方已鎖定該名竊賊查緝中。

送水果飲料博信任

據了解，這名竊賊從3月29日到4月5日間，每日來找陳老闆哈啦兼買刮刮樂，買刮刮樂時都要求「自己挑、自己撕」，不要老闆幫忙挑，並利用翻找整本刮刮樂之際，向老闆說還要買大樂透或威力彩，趁老闆忙著列印彩券，隨手偷撕刮刮樂，有一次曾偷撕掉近半本，老闆基於對顧客信任未注意，直到某日翻整本刮刮樂時，發現有很多連號不見，調閱監視器清查才知遭竊。

支開老闆印彩券再下手

監視器顯示，竊賊手法熟練，犯案時儘管店內還有其他顧客，依然利用老闆列印彩券的短暫時間偷撕刮刮樂，竊賊刻意身穿有多個口袋的外套，或有大口袋的寬鬆長褲，配合櫃台高低差視線死角，一再竊走刮刮樂沒被發現。

陳老闆表示，自己身障行動不方便，只能靠賣彩券為生，竊賊卻利用他對顧客的信任犯案，現在只希望警方早日逮獲這名可惡小偷，別再讓其他人受害。