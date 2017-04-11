洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞

2017-04-11

〔記者項程鎮、方志賢／綜合報導〕高雄榮民總醫院黃姓護理師協助房姓老婦人洗腎時，沒注意到血液導管鬆脫，血液透析機器仍持續引血和回血，導致房婦出現滲血休克死亡，最高法院昨維持高雄高分院見解，認為黃女有疏失，依業務過失致死罪判處黃女6個月徒刑、得易科罰金18萬元確定。

判決指出，102年8月19日中午，有失智症和嚴重冠心病的82歲房姓老婦，在兒子張男陪同下到高雄榮總洗腎，由黃姓護理師進行頸靜脈導管置入血液透析治療，黃女沒注意到房婦身上的藍色導管鬆脫，血液透析機器仍持續進行引血和回血運作，導致房婦出現滲血情形，急救後休克死亡。

辯稱機器故障警鈴沒響

黃女辯稱不知為何導管會脫落，指當時洗腎病房還有兩床病人，需她一併照顧，她無法隨時注意房婦洗腎狀況，且洗腎機器設有警報器，房婦導管鬆脫時警鈴未響，不應把病患死亡怪罪她身上。

考量醫療風險 輕判6個月

高雄高分院合議庭認為，護理師本應隨時注意病患狀況，房婦因有自行拔除鼻胃管紀錄，因此洗腎當天，雙手被綁住進行保護性拘束，黃女連這點都沒注意到，實在過於漫不經心，事後一再掩飾狡辯，非常不應該，但考量醫療過程本有高度風險，如動輒判醫療人員重刑，可能迫使他們日後採取消極態度，或不必要的預防性醫療行為，這樣也不是國民之福，因此僅判刑6個月，上訴後被最高法院駁回。

求償7820萬 待二審判決

民事部分，房婦子女提告求償7820萬元，一審判決高雄榮總和黃女須連帶賠償374萬餘元，正由二審審理中，但高雄榮總也提告向房婦子女索討醫療費用，二審已判決房婦子女在遺產範圍內，須付高雄榮總122萬餘元定讞。

高雄榮總昨表示，對家屬的傷痛，深感理解並表達遺憾，尊重判決結果。高榮說，該不幸事件後，血液透析室也研處精進作為，包括增加每半小時常規檢視病患狀態時，重複確認管路接頭安全無虞；研發「血液透析管路專用被」，得以暴露接頭而能直接觀察管路狀況；另當血液透析機器發出警報時，也優先檢視病患身體狀況安全後再檢查機器，以保障病人安全。