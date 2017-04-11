洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞
〔記者項程鎮、方志賢／綜合報導〕高雄榮民總醫院黃姓護理師協助房姓老婦人洗腎時，沒注意到血液導管鬆脫，血液透析機器仍持續引血和回血，導致房婦出現滲血休克死亡，最高法院昨維持高雄高分院見解，認為黃女有疏失，依業務過失致死罪判處黃女6個月徒刑、得易科罰金18萬元確定。
判決指出，102年8月19日中午，有失智症和嚴重冠心病的82歲房姓老婦，在兒子張男陪同下到高雄榮總洗腎，由黃姓護理師進行頸靜脈導管置入血液透析治療，黃女沒注意到房婦身上的藍色導管鬆脫，血液透析機器仍持續進行引血和回血運作，導致房婦出現滲血情形，急救後休克死亡。
辯稱機器故障警鈴沒響
黃女辯稱不知為何導管會脫落，指當時洗腎病房還有兩床病人，需她一併照顧，她無法隨時注意房婦洗腎狀況，且洗腎機器設有警報器，房婦導管鬆脫時警鈴未響，不應把病患死亡怪罪她身上。
考量醫療風險 輕判6個月
高雄高分院合議庭認為，護理師本應隨時注意病患狀況，房婦因有自行拔除鼻胃管紀錄，因此洗腎當天，雙手被綁住進行保護性拘束，黃女連這點都沒注意到，實在過於漫不經心，事後一再掩飾狡辯，非常不應該，但考量醫療過程本有高度風險，如動輒判醫療人員重刑，可能迫使他們日後採取消極態度，或不必要的預防性醫療行為，這樣也不是國民之福，因此僅判刑6個月，上訴後被最高法院駁回。
求償7820萬 待二審判決
民事部分，房婦子女提告求償7820萬元，一審判決高雄榮總和黃女須連帶賠償374萬餘元，正由二審審理中，但高雄榮總也提告向房婦子女索討醫療費用，二審已判決房婦子女在遺產範圍內，須付高雄榮總122萬餘元定讞。
高雄榮總昨表示，對家屬的傷痛，深感理解並表達遺憾，尊重判決結果。高榮說，該不幸事件後，血液透析室也研處精進作為，包括增加每半小時常規檢視病患狀態時，重複確認管路接頭安全無虞；研發「血液透析管路專用被」，得以暴露接頭而能直接觀察管路狀況；另當血液透析機器發出警報時，也優先檢視病患身體狀況安全後再檢查機器，以保障病人安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 轟港又批星 柯否認失言拒道歉
- 《風傳媒》併購《新新聞》 經營團隊不異動
- 抗匯兌壓力 國泰金前三月EPS0.84元
- 自由廣場》在捷運遇見柯P
- 斗六鐵路立體化 交部允撥900萬初期規劃
- 陳菊訪杜拜 DPW集團允回訪高雄
- 立院聲援李明哲 抗議中國漠視人權
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 大堡礁連2年嚴重白化 科學家：復育零希望
- 自由談》北京的「政治寒夏」來臨
- 查封物拍賣 高山茶供試喝
- MVP之爭 延燒西部季後賽首輪
- 美稱 美俄因敘利亞衝突可避免
- 「撿到」晉級 拓荒者謝雷霆
- 323佔政院案》審判長：馬欲強行通過服貿 才引發抗爭
- 周湯豪遺傳老媽舞魂 代言捷運街舞大賽
- 倒插五星旗 港議員遭訴
- 神秘堆石 武陵綠隧成奇景
- 台股青紅燈》大同之龜笑鱉無尾
- 自行車專班 大葉大學產學合作
- A19桃園體育園區站 連接棒球場
- 南韓大選民調交叉 安哲秀首度領先
- 帶狀高積雲玩疊疊樂 池上現美景
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 花蓮193縣道拓寬8度退回 環委：浪費時間
- 前瞻計畫公聽會 藍綠吵成一團
- 刷卡繳牌照稅 聯邦銀有優惠
- 竹市寶山路往園區 將增調撥車道
- 37歲賈西亞 終於穿上綠夾克
- 冬山河親水公園擬供住宿 民宿反彈
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 銀膠菊肆虐彰、雲 投縣警戒
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 剷除北韓核威脅 美拉中背書
- 2017普立茲獎揭曉 紐約每日新聞等上榜
- 國際現場》Google投資樂金1兆韓元
- 民宅設光電板 東縣祭補助
- 學生抗議 附中報警 教長：不適當
標題：洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email