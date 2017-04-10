網聚襲胸辣妹 惡男被拒竟抓頭撞牆
2017-04-10
不尊重女性 法官：惡行至鉅
〔記者張文川／台北報導〕手機聊天軟體「BEE TALK」社團舉辦網聚活動，辣妹小茹（化名）開心前往KTV唱歌，卻遭初次見面的男網友蔡宏達襲臀、抓胸，蔡男見小茹不從，還翻臉抓她頭去撞石桌、吧台牆壁，並辱罵：「我摸兩下是會死喔！」警方獲報到場時，蔡男還用三字經罵女警；台北地院認定蔡男不尊重女性，導致被害女子身心受創，惡行至鉅，不宜寬貸，依強制猥褻罪，判蔡男10月徒刑，另依公然侮辱罪判處拘役40天，辱警部分去年已判蔡男拘役20天。
判決指出，案發在前年，小茹當天下午3點，與網友相約至北市中華路錢櫃包廂唱歌，蔡男見小茹穿著清涼，刻意黏在她身邊灌酒，多次伸鹹豬手撫摸她的背、胸、臀部，還用手臂圈住小茹脖子摟進懷裡，用力抓捏胸部，小茹一再推拒，與蔡男發生拉扯，蔡男惱羞成怒，抓著小茹的頭去撞大理石桌、吧台牆壁，小茹當場痛哭失聲。
當眾辱罵「摸兩下是會死嗎？」
網友將兩人拉開，保護小茹進洗手間躲避，蔡男狠摔冰桶、玻璃杯，砸毀液晶電視，高聲對大家說：「來來來！我跟你們說，我不怕你們知道，我就是出來混的」，同時轉頭對著躲在廁所內的小茹大聲辱罵：「破麻仔，今天穿這樣，又這樣喝，又這樣玩，就是出來賺的，準備要讓人家玩的啊！我摸兩下是會死嗎？是鑲金的喔！」
錢櫃報警，北市警中正一分局派男女兩警到場，蔡男辱罵陳姓女警三字經，遭警方逮捕，錢櫃也控告蔡毀損；北院去年5月已先依侮辱公務員罪，判蔡男拘役20天，未上訴而定讞，毀損罪方面因蔡男賠償損失，和解獲撤告。
法院調查，新北檢警2007年破獲劉飛德、葉素梅夫婦「假護膚、真剝皮」護膚中心恐嚇取財集團，蔡男是集團打手，負責以棍棒恐嚇、洗劫男客，逼問提款卡密碼；集團主嫌夫婦被判刑4年4月，蔡男則是被判刑1年11月。
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