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警車追賊 90度側翻卡水溝

2017-04-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭警方昨天在壯圍鄉攔查機車疑似酒駕案，機車騎士不服取締，騎車逃逸；警車從後面追趕，途中在農路一個轉彎處，不慎翻落田間水溝，車體卡在溝面，未墜落水裡。2名警員自行爬出車外求援，幸未受傷；警方查出，拒檢的呂姓機車車主有毒品前科，疑涉不法才加速逃離，全案持續追查中。

宜蘭縣警局保安隊吳姓、師姓警員，昨天中午12點左右，駕駛警車在壯圍鄉巡邏，在中央大橋附近停等紅燈時，看見前方機車騎士滿臉通紅疑似酒駕，立即從後方追趕，並鳴警報器、按喇叭示意停車受檢，騎士卻加速逃離。

警方追到壯圍鄉壯六路時，眼見已攔下機車，但員警下車時，機車又加速逃離現場，警車再追逐機車進入田間小路，在一處彎道，警車猛力一轉重心不穩，車輛失控90度往左翻覆到水溝，車身卡在溝面上，還好未落水。

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  • 宜蘭警方昨天中午在壯圍鄉追捕嫌犯途中不慎翻車，轉彎時翻覆田間水溝。（記者簡惠茹翻攝）

    宜蘭警方昨天中午在壯圍鄉追捕嫌犯途中不慎翻車，轉彎時翻覆田間水溝。（記者簡惠茹翻攝）

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