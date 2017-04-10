跑車失控逆撞 重機男墜谷亡

2017-04-10

〔記者蘇福男／高雄報導〕連接高雄旗山、田寮的省道台28線，山區路段多彎道，車禍頻傳，鄭男開著百萬跑車，疑因車速過快，失控撞上對向車道的重機，導致重機騎士陳男彈落山谷，送醫不治。

高市湖內警分局交通分隊調查，30歲鄭男前天傍晚5時50分左右，駕車由旗山往田寮方向疾駛，行經台28線21.5公里田寮古亭路段時，疑似車速過快，失控衝到對向車道，撞上41歲重機騎士陳男，因撞擊力道猛烈，陳男彈落約15公尺深的山谷，全身多處骨折，傷重不治，肇事原因待警方調查。