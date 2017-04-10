北宜彎道殺手 5天奪騎士3命

2017-04-10

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨中午12時許，曹姓男子騎機車行經北宜公路16公里處，左彎時跨越對向道，與對向的休旅車正面衝撞，曹男送醫不治；本月4日北宜公路34公里處才發生2起死亡車禍，6天內奪走3條人命，警方呼籲，開車、騎機車切勿貪快、違規，駕駛人千萬不要拿生命開玩笑。

24歲曹姓騎士昨天騎車由北宜公路往新北市新店前進，來到16公里1處左彎時，疑似壓車過彎角度沒算準，加上車速稍快，失控跨越雙黃線，與對向休旅車撞個正著，機車滑行約20公尺撞上護欄停下，曹某倒臥路中央，當場失去生命徵象，警消將他送醫急救仍不治。

據了解，駕駛休旅車的63歲彭男，當時是帶著家人準備往宜蘭出遊，包括彭某在內，車上乘客皆無大礙，肇事雙方均無酒精反應，肇事責任歸屬釐清中。

本月4日上午7時許，24歲潘男騎乘機車，行經北宜公路34.1公里處往台北方向，該處為右彎，潘某壓車過彎失速，滑至對向車道，撞到迎面而來的大貨車，當場死亡；同日下午1時許，34.2公里處也發生車禍，一樣是機車騎士過彎摔倒，溫姓機車騎士自撞護欄身亡。