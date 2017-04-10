遭中國人蛇丟包 越女闖車陣自殺
2017-04-10
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕37歲阮姓越南女子5年前曾偷渡來台打工，賺了錢回國後，又想來台賺更多錢，這回她花了18萬台幣，透過中國人蛇集團偷渡來台，卻遭人蛇集團丟包，人生地不熟流浪3個月，7日在新竹市企圖闖入車陣自殺，巡邏員警發現及時攔阻；阮女偷渡來台，得面臨3年以下徒刑、拘役或處以新台幣9萬元以下罰金的刑責。
警方調查，7日下午4時許，阮女獨自一人走到竹市公道五路與慈雲路口，突然間衝入車陣中，企圖自殺，嚇壞路過駕駛人，幸好第二分局的警車剛好經過，兩名員警立即下車救人，把阮女拉到路邊，才未釀成意外。
警方盤查身分後發現，阮女因偷渡來台，卻被人蛇集團丟包，找不到工作，才會想不開走上絕路。
阮女供稱，自己先到中國與同鄉湊了6千美元（約台幣18萬元），向中國人買船位，並請中國人蛇集團幫忙引介到台灣打工，原本說好從事清潔、打掃、除草等工作，一個月台幣2萬元，沒想到來台後卻被丟包，同鄉也不知去向，原本想去桃園找妹妹，因人生地不熟，也不知如何聯絡，於是在街頭流浪3個月。
警方告訴阮女，偷渡來台被查獲，得面臨3年以下徒刑、拘役或處以新台幣9萬元以下罰金的刑責，阮女聽了哭訴，她曾在2012年偷渡來台打工，賺了錢回國後，又想來台賺更多錢改善家中生活，才會鋌而走險，萬萬沒想到這次花了這麼多錢，跟同鄉一起偷渡，居然被蛇頭丟包，害她血本無歸，警方安撫她並提供熱食，全案訊後依違反國家安全法，轉送移民署等待遣返。
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