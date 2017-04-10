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交警SOP 先看行照駕照

2017-04-10

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警交通大隊表示，無論是職業車輛或自小客車，警方處理交通意外，第一步就是查看駕駛人的行照、駕照，沒有例外。

新北市交大副大隊長許城銘表示，若查出駕駛人無照駕駛，警方會開出無照紅單，普通汽、機車由拖吊車拖往拖吊場留置，若遇職業車輛，各交通分隊皆配置具相關職業駕照之警員，會調派警員將職業車輛開往拖吊場留置，若人力不足，則改由拖吊車拖往拖吊場。

許城銘也說，如駕駛人忘記攜帶駕照，警員可透過隨身攜帶的標準配備「M-Police」（警用手持小電腦），只需報出身分證字號，即可查出駕駛人是否持有駕照，若謊報會被當場揪出。

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  • 交通警察在處理事故時有一套SOP。（資料照）

    交通警察在處理事故時有一套SOP。（資料照）

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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