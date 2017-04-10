灑水車輾死慈母 司機控警逼開過磅
〔記者余衡、吳仁捷、邱奕統、王定傳／綜合報導〕勇救愛子的李婦本來可以逃過死劫的！
要求開回警局 途中釀死劫
38歲李姓婦人日前騎機車載14歲兒子出遊，在新北市鶯歌遭10噸的灑水車撞倒，李婦奮力將兒往外推，兒子逃過死劫，自己卻慘死輪下，肇事駕駛黃世緯事後被查出無照駕駛，他指控出事前剛涉及一起擦撞案，告知警方車況不佳，不能再開，呂姓警員卻強令他開去地磅站，才導致撞死李婦。
死者家屬也斥責警方，放任駕駛無照且超重上路，除向黃男求償，也要請求國賠。三峽警分局承認呂員未落實查驗駕照，另翁姓警員未要求超重的灑水車洩水或停駛，將2人各記申誡1支懲處；律師陳振瑋說，警方應禁止駕駛，且過磅超載，警方也沒任何作為，本案國賠機率不小。
李婦1日騎機車載兒子，行經鶯桃路、永明街口停等紅燈，遭黃男的灑水車從後方撞擊輾斃，兒子重傷住院，警方將黃男依業務過失致死罪嫌送辦，裁定以5萬元交保。
警坦承未讓超重的水洩掉
黃事後指控警方失職，他說，當天上午11點多，他駕灑水車停在中山路洩水時，車輛滑動擦撞兩輛路旁汽車，呂姓警員到場，因他沒駕照，拿身分證給呂員抄登，呂員要他開往3公里外的地磅站過磅，釐清是否超載，他告知「車子氣壓不足、後視鏡破損」，不宜行駛，呂認為他在推託，逼他開車，由另名翁姓警員騎機車在後押車，前往過磅。
黃男還說，過磅重量14820公斤，已超重4420公斤，翁員仍要他把灑水車開回派出所製作筆錄，途中煞車失靈，帶路的翁員未立即警告前方車輛，害他撞死李婦，車禍後翁員不知去向。
李婦的古姓丈夫則批評警方放任黃男無照、超重駕駛。他哭訴，這場車禍讓他們天倫夢碎。
警方昨表示，員警抵達第一起擦撞事件現場時，黃聲稱「沒帶駕照」，僅出示身分證，呂員為儘快排除現場，只抄登身分資料，未詳查有無職業大貨車駕照；第二起車禍，翁員騎車由另一條路線返回警所，並非車禍後不見蹤影。
警方說，黃確有告知呂員「氣壓不足、後視鏡破損」等情況，呂員詢問「是否請拖吊車托運？」黃稱「應該還能開」，但警方說，翁員承認未要求灑水車將超重的水洩掉。
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標題：灑水車輾死慈母 司機控警逼開過磅
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