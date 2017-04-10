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94狂市集 體驗穿壽衣躺棺

2017-04-10

〔記者張軒哲／台中報導〕您敢穿壽衣躺棺材嗎？一間生命禮儀業者昨天進駐豐原一處生活市集，免費邀請民眾體驗「躺棺」，象徵升官發財，並邀請民眾參加「穿壽衣」比賽，吸引不少較無禁忌的年輕人體驗，挑戰民眾對生死的禁忌。

臉書社群「我是豐原人」昨舉辦「豐原生活市集」，特別規劃一區挑戰禁忌的「入棺」體驗區，成為市集焦點，吸引許多年輕學子體驗。由豐原當地生命禮儀業者進駐放置一具壽棺。

業者劉韋俊說，從事殯葬業看盡生離死別，國外有流行躺壽棺，讓人有重生感覺，之前有在殯葬業活動與南華大學舉行躺棺的體驗。這次是首度進駐市集場面，希望民眾擺脫禁忌，輕鬆看待生死。

首名體驗躺棺的修平科大20歲學生張明宇說，之前歷經阿公過世，自己環島騎機車差點被砂石車撞上，對死亡有更多體悟，當棺蓋闔上時，其實內心有點慌張。

由藝人郭書瑤演出的《通靈少女》近日受到年輕人喜愛，昨天業者邀請Show Girl模仿她睡在棺材裡，盼能吸引更多年輕人體驗。但是豐陽國中棒球隊員圍觀討論躺棺，覺得毛毛的，高姓學生說，覺得躺在棺材裡有點恐怖，自己不敢挑戰。

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  • 民眾參加穿壽衣比賽。（記者張軒哲攝）

    民眾參加穿壽衣比賽。（記者張軒哲攝）

  • 民眾體驗穿壽衣躺棺活動。（記者張軒哲攝）

    民眾體驗穿壽衣躺棺活動。（記者張軒哲攝）

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