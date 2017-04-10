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擺紙錢、腳尾飯 象徵「有錢用 有飯吃」

2017-04-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕鬼故事夜遊團到宜蘭夜遊發現屍體，躺在舖好的紙錢上，腳邊還有腳尾飯；殯葬管理所表示，這是入殮前後習俗，一般是家人為亡者準備，希望往生者「有飯吃，有錢用」。

宜蘭縣殯葬管理所所長簡倉梁表示，一般往生者尚未入殮前，親屬會在遺體前供奉白飯，也就是俗稱的「腳尾飯」，希望往生者以後有飯可以吃飽，不會餓到。

簡倉梁說，在入殮前，家屬會不斷燒紙錢，讓火光為往生者指向光明道路，而在入殮時，則會在棺材底部鋪上一層紙錢，希望往生者以後一路上有錢用。

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  • 男屍在廢棄建築二樓的浴室內，屍體旁有保 全制服，附近有紙錢。 （記者簡惠茹翻攝）

    男屍在廢棄建築二樓的浴室內，屍體旁有保 全制服，附近有紙錢。 （記者簡惠茹翻攝）

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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