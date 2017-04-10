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民俗專家︰夜路走多真會遇見鬼

2017-04-10

〔記者姚岳宏／台北報導〕「鬼故事夜遊團」夜遊途中發現屍體，民俗專家林正義表示，夜遊團好奇想要遇鬼，果然老天讓他們遇上死人，會不會影響運勢及身體健康？要看個人體質，每個人狀況不一。

見屍如身體感受不適 要找法師收驚、除煞

林正義建議，如果身體感受不適，應該找法師收驚、除煞等淨化身體儀式。他也提醒，不要因為好奇意念，隨便嘗試到荒山野嶺或廢墟夜遊，「因為夜路走多了，真的會遇到鬼！」

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  • 鬼故事夜遊團到宜蘭頭城夜遊，意外發現屍體。（黎清源提供）

    鬼故事夜遊團到宜蘭頭城夜遊，意外發現屍體。（黎清源提供）

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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