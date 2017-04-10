夜戰10大鬼地方 金門山洞醫院最恐佈
2017-04-10
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕身經百戰的鬼故事夜遊團列出全台10大鬼地方，第1名就是金門廢棄山洞醫院；夜遊團團長黎清源說，山洞裡四通八達，卻不見天日，真的有恐怖的感覺；第2名則是新莊廢棄醫院，夜遊團曾在此拍到清晰的靈異照片。
新莊廢棄醫院拍到靈異照
黎清源說，金門的廢棄山洞醫院，是全球少見完全蓋在山洞的醫院，當時因為戰亂才有這樣的設計，走進去就像永遠不見天日般，裡面四通八達，路又寬又長，手機收不到訊號，一旦迷路就只能自求多福。
「第2名的新莊廢棄醫院，曾拍到靈異照片。」黎清源說，這家醫院屬日式風格建築，裡面醫療器材保留完整，所以可以清楚看到手術台、診療台，氣氛更恐怖，是大台北地區少見的廢棄醫院，2014年9月間，夜遊團還拍到1張靈異照片，有個毫無血色的人影從門內探出身看著夜遊團，照片臉孔清晰，讓人毛骨悚然。
黎清源指出，第3名是桃園廢棄飯店，飯店荒廢達10年，面積廣闊，就算白天去都能感受到陰森氣息；第4名是瑞芳廢棄戲院，老舊戲院廢棄已有30多年，走入廳院就像走進時光隧道般，空蕩蕩的廳院，讓人害怕；第5名是汐止劉家昌廢墟，原本是個豪宅，內部裝潢典雅，可是現在空蕩蕩，讓人不禁聯想以前是否曾發生什麼事情？
黎清源說，第6名是新竹廢棄20多年電影院；第7名是台中山區的廢棄廟宇；第8名是嘉義廢棄高中，鄰近海邊海風吹來，簡直陰風陣陣；第9名是彰化廢棄醫院；第10名是台南神州廢棄社區。
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