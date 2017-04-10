失智翁困家中 消防員搏命垂降救援

2017-04-10

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局上週五傍晚接獲119求助電話，指稱有失智老人受困家中，家屬忘帶鑰匙被鎖在屋外，蔡姓消防員到場後，以繩結綁自己身上，冒險從7樓頂懸吊爬入屋內開門。

蔡員驚險救人過程被PO上臉書《爆料公社》，有網友稱讚他很英勇，「有消防員當Spider Man的感覺」，但大多數人認為太危險，直指「為何不花錢叫鎖匠」、「應該收他鎖匠10倍價錢，看看他們敢不敢濫用！~」另有消防員則說，「我也是消防員，我不會這樣進入」。

當事人景美消防分隊隊員蔡志成昨表示，當時見報案人妻子跟兒子在外敲門許久，受困老翁不見回應，且報案屋主心急如焚，原本還堅持要自己垂降進屋，經他審慎評估，確認繩索安全，才下去救人。

記者問：「下次還會不會這樣做？」蔡員說：「如果緊急的話，應該還是會！」