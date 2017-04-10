村長拜山神 找到墜崖採筍婦

2017-04-10

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義市吳姓婦人與家人在嘉義縣番路鄉採野生竹筍，吳婦突然迷途失聯，搜救隊找了5小時，仍不見蹤跡，草山村長吳政龍也協助搜救，說也奇怪，當他向「山神土地公」焚香祈禱之際，搜救人員聽見不遠處傳來微弱呼救聲，循聲到200公尺下的山崖，找到受困8小時的吳婦，所幸僅些微失溫及右腿腫脹。

吳婦（63歲）前天上午7點與丈夫、親友共3人，至草山村採收箭筍，她疑似回程走錯路，家屬焦急尋找3小時未果報案，15名搜救人員，下午3點多沿嘉131之1線2.5公里處來回搜索，到晚上8點仍無所獲。

草山村長吳政龍說，與吳婦的丈夫聊天得知，她早年住公興村，行走鄰村草山村的山林應不致迷失，研判「可能被魔神仔帶走」，於是帶著紙錢、線香在隊員集合點向「山神土地公」焚香祈禱膜拜，約莫同一時間，有隊員聽見女子微弱呼救聲，大夥動身救援。

番路消防分隊隊員蘇昰佳說，聲源來自道路下方約200公尺的陡坡竹林，沿途雜草叢生，吳政龍披荊斬棘協助開路，搜救隊深夜10點，尋獲些微失溫及右腿腫脹的吳婦，再花1小時把她背至平面道路，包紮後送醫，對焚香祝禱不久即找到人，眾人都感不可思議。

吳婦表示，發現迷路後就往回走，卻繞錯路，只好走到溪邊坐著；她對期間如何通過密布的竹林，不願多談。