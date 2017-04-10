村長拜山神 找到墜崖採筍婦
2017-04-10
〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義市吳姓婦人與家人在嘉義縣番路鄉採野生竹筍，吳婦突然迷途失聯，搜救隊找了5小時，仍不見蹤跡，草山村長吳政龍也協助搜救，說也奇怪，當他向「山神土地公」焚香祈禱之際，搜救人員聽見不遠處傳來微弱呼救聲，循聲到200公尺下的山崖，找到受困8小時的吳婦，所幸僅些微失溫及右腿腫脹。
吳婦（63歲）前天上午7點與丈夫、親友共3人，至草山村採收箭筍，她疑似回程走錯路，家屬焦急尋找3小時未果報案，15名搜救人員，下午3點多沿嘉131之1線2.5公里處來回搜索，到晚上8點仍無所獲。
草山村長吳政龍說，與吳婦的丈夫聊天得知，她早年住公興村，行走鄰村草山村的山林應不致迷失，研判「可能被魔神仔帶走」，於是帶著紙錢、線香在隊員集合點向「山神土地公」焚香祈禱膜拜，約莫同一時間，有隊員聽見女子微弱呼救聲，大夥動身救援。
番路消防分隊隊員蘇昰佳說，聲源來自道路下方約200公尺的陡坡竹林，沿途雜草叢生，吳政龍披荊斬棘協助開路，搜救隊深夜10點，尋獲些微失溫及右腿腫脹的吳婦，再花1小時把她背至平面道路，包紮後送醫，對焚香祝禱不久即找到人，眾人都感不可思議。
吳婦表示，發現迷路後就往回走，卻繞錯路，只好走到溪邊坐著；她對期間如何通過密布的竹林，不願多談。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
- 不敵租金調漲 員林人散策市集落幕
- 血友病非血癌 有藥醫免恐慌
- 世界球后戴資穎「新南向」 星馬印皆主場
- 易經日夜基礎班招生
- 力挺王定宇 陳唐山︰有能力最重要
- 〈熱門族群〉水泥股量縮價漲 量價背離風險在
- 【愛讀書】 《未果的差事》
- 川普令幕僚獻策 籌劃剷除北韓核武威脅
- 伊斯蘭國炸彈攻擊 埃及兩教堂43死百傷
- 枋寮沙灘大量死魚 魚塭流出
- 高雄有個部落 婚宴喜慶不准放鞭炮
- 小吃業者送愛 三校孩子飽口福
- 〈快樂上班族〉壓力在球桌上釋放
- 社論》談笑間，不戰而屈中國之兵！
- 自由廣場》請嚴肅面對全球抗生素抗藥性危機
- 《機場捷運各站系列報導》A18高鐵桃園站 青埔特區交通樞紐
- 自由談》大棋盤-川普、習近平、普廷三角對弈
- 〈活動看板〉懷舊音樂饗宴
- 〈職場觀察員〉部門間本位主義，橫向溝通受阻，怎麼辦？
- 川普主義 外界霧裡看花
- 美︰不排除推翻阿塞德政權
- 打貪對準金融界 中國保監會主席落馬
- 基隆吉隆有線電視 今起分區關類比訊號
- 立委將提案 卸任正副總統禮遇金砍剩8萬
- 老師立減薪軍令狀 激勵屁孩上科大
- 白蟻蛀蝕 林內老黑松群病了
- 自由共和國》李忠憲／誰能平反希特勒？
- 大師展唐卡藝術 盼眾生幸福
- 自由廣場》1984圓山飯店的竊聽器....
- 行銷客庄桐花之美 竹縣長訪日
- 柯文哲批港「沒靈魂」 港人：我們不是沒思想的小島
- 潘裕文射飛盤 中獎還得花錢請客
- 楊鎮肉身擦撞 假車禍真驚險
- 〈50 Plus〉用衣服講故事
- 執政決策協調會議 喊卡
- 川習會後展望》學者：華府將台美關係、美中關係脫鉤
- 蘭女79歲 灣生校友回娘家
- 〈台股青紅燈〉雄安與前瞻的對比
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：村長拜山神 找到墜崖採筍婦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分