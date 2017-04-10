| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

村長拜山神 找到墜崖採筍婦

2017-04-10

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義市吳姓婦人與家人在嘉義縣番路鄉採野生竹筍，吳婦突然迷途失聯，搜救隊找了5小時，仍不見蹤跡，草山村長吳政龍也協助搜救，說也奇怪，當他向「山神土地公」焚香祈禱之際，搜救人員聽見不遠處傳來微弱呼救聲，循聲到200公尺下的山崖，找到受困8小時的吳婦，所幸僅些微失溫及右腿腫脹。

吳婦（63歲）前天上午7點與丈夫、親友共3人，至草山村採收箭筍，她疑似回程走錯路，家屬焦急尋找3小時未果報案，15名搜救人員，下午3點多沿嘉131之1線2.5公里處來回搜索，到晚上8點仍無所獲。

草山村長吳政龍說，與吳婦的丈夫聊天得知，她早年住公興村，行走鄰村草山村的山林應不致迷失，研判「可能被魔神仔帶走」，於是帶著紙錢、線香在隊員集合點向「山神土地公」焚香祈禱膜拜，約莫同一時間，有隊員聽見女子微弱呼救聲，大夥動身救援。

番路消防分隊隊員蘇昰佳說，聲源來自道路下方約200公尺的陡坡竹林，沿途雜草叢生，吳政龍披荊斬棘協助開路，搜救隊深夜10點，尋獲些微失溫及右腿腫脹的吳婦，再花1小時把她背至平面道路，包紮後送醫，對焚香祝禱不久即找到人，眾人都感不可思議。

吳婦表示，發現迷路後就往回走，卻繞錯路，只好走到溪邊坐著；她對期間如何通過密布的竹林，不願多談。

廣告
  • 搜救人循線往山崖將吳婦（前中穿黑條紋者）救起。 （記者曾迺強翻攝）

    搜救人循線往山崖將吳婦（前中穿黑條紋者）救起。 （記者曾迺強翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜崖 拜山神 採筍婦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：村長拜山神 找到墜崖採筍婦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.