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冥府剋星 鬼門關搶救婦2回

2017-04-10

〔記者李容萍／桃園報導〕60歲的趙婦6年內，兩度在睡夢中無呼吸心跳，呈現OHCA（到院前無呼吸心跳）的危急狀況，所幸經桃園市中壢消防分隊高級救護技術員陳億全搶救，兩度從死神前將她救回，趙婦的家屬直說：「這種機率太少了，很感謝他。」陳億全則驚呼：「這一定是老天奇妙的安排！」他還被同事封為「冥府剋星！」

婦6年2度停止呼吸

37歲陳億全從事消防工作15年，目前在中壢消防分隊服務，擁有TP（高級救護技術員）資格，他今年3月11日，跨區支援路程約4分鐘的平鎮區救護案，到場發現，趙婦在睡夢中無呼吸心跳，經CPR及3次電擊和給予抗心律不整藥物的救護，送醫後救回婦人。

事後他回想，99年12月5日也到同地點出勤，救治的就是沒有病史的趙婦，當時她也是睡夢中無呼吸心跳，他於101年6月調離中壢消防分隊，去年2月才又調回，沒想到又救到趙婦，陳億全兩度從死神面前救回趙婦一命，他驚呼：「這一定是老天奇妙的安排！」趙婦的家人得知他兩度救了親人，也說這種機率太少了，很感謝。

陳億全表示，因為趙婦的家人及時施行CPR，接手救護後，再執行電擊及給藥等相關救命程序，才能成功挽救生命。

無呼吸心跳患者的存活率很低，幾乎不到千分之一，台灣因為區域小，醫院相對密集，且醫療技術發達，患者被救回的機會相對提高；而趙婦因為2次的搶救得宜，始能在送醫住進加護病房前恢復意識，均順利出院。

消防局第二救災救護大隊長殷明坤表示，台灣每年約有2萬人因心肌梗塞、不明病因造成到院前心臟停止。據統計，心臟停止跳動的患者若未施行CPR，每晚1分鐘，生存率即降低10%，所以在救護人員到達前，身旁的人需儘早實施CPR。

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  • 擁有豐富救護經驗的救護員陳億全，在兩次死神面前救回同一婦人，他也是一名救護訓練教官。（記者李容萍攝）

    擁有豐富救護經驗的救護員陳億全，在兩次死神面前救回同一婦人，他也是一名救護訓練教官。（記者李容萍攝）

  • 擁有豐富救護經驗的救護員陳億全，也是一名救護訓練教官。（記者李容萍攝）

    擁有豐富救護經驗的救護員陳億全，也是一名救護訓練教官。（記者李容萍攝）

  • 擁有豐富救護經驗的救護員陳億全，在兩次死神面前救回同一婦人，他也是一名救護訓練教官。（記者李容萍攝）

    擁有豐富救護經驗的救護員陳億全，在兩次死神面前救回同一婦人，他也是一名救護訓練教官。（記者李容萍攝）

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