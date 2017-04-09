可惡山鼠盜伐牛樟 手指骨折還挖上噸
2017-04-09
〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕嘉義山區首見山老鼠開怪手盜伐牛樟樹！嘉義縣梅山鄉太和村謝姓村民與另3人同謀，前天以貨車載運小型怪手進入阿里山鄉十字村，趁夜盜伐18塊牛樟木，葉姓嫌犯右手無名指被木塊壓到骨折，仍繼續挖取牛樟，被林務局及警方逮個正著。
警方調查，謝嫌（54歲，曾涉森林法、殺人罪）平時承接小型工程，因覬覦牛樟木獲利可觀，前天上午以貨車載運自己所有的33匹馬力小型怪手至十字村，夥同鄰居葉嫌（59歲，有公共危險前科）及阿里山鄉36、34歲官姓堂兄弟作案。
竹崎警分局、保七總隊第七大隊嘉義分隊及林務局嘉義林管處組成的聯合查緝小組，前晚發現謝嫌等4人在阿里山事業區第152林班地，以怪手挖樹頭並分工搬取木塊，立即上前逮人，查獲18塊牛樟木，總重約1100公斤，以及鏈鋸等犯案工具，昨下午訊後依違反森林法及竊盜罪移送，昨晚檢方訊後將34歲官姓堂弟5萬元交保，另3嫌聲押。
嘉義林管處林政課長李志珉表示，山老鼠多半把木塊支解後，再用白鐵背架以人力背到指定地點載運下山，這批山老鼠開怪手盜伐，為嘉義山區盜伐案首見，但引擎聲響遍整座山頭，不被發現也難，葉嫌被牛樟木壓到手指骨折，只能說「賊星該敗」。
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