巧~前年統計 排名也一樣

2017-04-09

〔記者邱俊福／台北報導〕台中市警局統計出射手、天秤、處女3種星座最容易被騙，真是如此嗎？警政署NPA署長室去年初曾與刑事局「165」反詐專線合作，針對前年全國受理的詐欺案「受害者星座」統計，結果排名與這次台中的統計一模一樣，證明「容易上當的星座」不是空穴來風。

根據警政署調查，前年全國共受理2萬7374起詐欺案，分析發現，射手座是最好騙的首位、有3035件，是詐騙集團眼裡的大肥羊；其次為天秤座，第三是處女座。

警政署當時分析，第一名的射手座因個性率真樸實，很容易被詐騙集團的話術勾搭，尤其遇上「假檢警」更是無法招架。

第二名的天秤座優柔寡斷、猶豫不決，無法直接決斷假朋友的詐騙，幫忙買個遊戲點數，幾千元就飛走了。

第三名的處女座容易窮緊張，一旦遇到沒有遇過的情境，如假綁架、假援交，就會失去平時分析研判能力。

至於受騙最少的星座是摩羯座，只占1587件，僅是居首的射手座一半，同樣符合這次台中市警局的分析。