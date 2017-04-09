射手多宅男 最易陷進桃花陣
2017-04-09
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方統計出「愛情傻瓜」排行榜，星座專家多認為統計結果符合星座個性，最典型的是射手座，具有感官感覺來得很快，卻缺乏對細節的判斷力，尚未取得豐富資訊就下判斷（匯款交錢），才成為受騙比例最高的星座。
「星座魔女」鄭嘉琳說，射手、天秤與處女座最易遭「戀愛詐騙」，主因是這3個星座的宅男比例不低，且缺乏對異性真實認知，常誤認網路是真實世界；至於受騙比例最低的摩羯與金牛座，主因則是前者冷靜聰明，後者具質疑特質。
鄭嘉琳說，在愛情上，射手座的男人是衝動的，天秤座是猶豫的，處女座是純情的特質，而成為「愛情傻瓜」排行榜的前三名。她認為，中市警局的統計與星座屬性相符。
「星星教授」安格斯認為，射手與天秤座都有愛聊天、好相處的個性，防範心比較低，易相信陌生人，且射手座思考能力較薄弱，又比較缺乏耐性，尚未取得豐富資訊就下判斷，比天秤座更容易受騙；處女座則具有追根究柢的精神，會慢慢踏入陷阱。
安格斯說，火象星座的感官感覺來得快，亦即俗稱「色慾常衝上腦門」，射手、牡羊與獅子座都屬於火象星座，但牡羊座「對現實利益相當謹慎」，獅子座「講求符合比例原則的利益交換」，比起缺乏細節判斷力的射手座，較不易受騙。
至於摩羯與金牛座，這兩個星座對「實質損害」相當敏感，防範心較強，而成為最不易受騙的星座。
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