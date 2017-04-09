愛情傻瓜遭詐財 射手、天秤、處女蟬聯前3

2017-04-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕哪些星座是見異性就喪失思考能力的「愛情傻瓜」？台中市刑警大隊經濟組統計近一年「假援交真詐財」、「色情應召」、「假交友（徵婚）詐財」等被害人星座，發現射手、天秤、處女這3個星座最容易受騙，合計超過3成；最不易受騙的星座則是摩羯座、金牛座。

中招者 男性超過9成

據統計，2016年1月至2017年2月，台中市被前述3類手法詐財者共640人，其中女性僅50人，高達92.2％是男性。

射手座 太易信人

以星座分析，被騙人數最多的是射手座，占了10.78％。經濟組分析，個性率真的射手座「人性本善、太過樸實」，容易相信別人，等到發現被騙時，已陷得太深。

天秤座 猶豫不決

第二名是天秤座，比例10.47％，因個性猶豫不決、優柔寡斷，加上容易相信、積極幫助朋友的熱情，等到受騙時，對方已「人去樓空」。

處女座 太過緊張

第三名是處女座，比例占9.22％，在意細節又容易緊張，遭遇沒有經歷過的處境，往往會失去平時善於分析研判的能力及水準，一旦對方運用新的「話語術」，上當的機會就翻倍。

摩羯座 最不好騙

至於最不易受騙的星座是摩羯座與金牛座，比例依序僅占6.09％與6.88％。

經濟組強調，是否準確乃另一回事，這項分析目的是提醒民眾，詐騙集團常利用人性弱點「色字頭上一把刀」，透過網路或交友網站以「美色」誘惑，一旦上鉤，「網路情人」再謊稱身世可憐、家裡急需，或以假援交等手法詐財，民眾防詐觀念要提升。