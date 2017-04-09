老闆剪刀腳絆搶匪 2員工英勇奪槍擒人
2017-04-09
惡煞持槍埋伏打劫
〔記者王宣晴／新北報導〕前天上午，56歲周姓男子埋伏在新北市三重區一家廢鐵回收廠外面，開槍搶劫回收廠蔡姓老闆的百萬元貨款，但第二槍卻卡彈，且逃跑時被蔡男絆倒，回收廠兩名員工奮勇搶槍並制伏周男，交給警方逮捕。
還好卡彈沒傷到人
周男聲稱，10多年前在該回收廠工作，被積欠兩萬元工資，才持槍討錢，作案時還嗆蔡姓老闆：「你欠我錢，你知道嗎？」辯稱不知蔡男身上有這麼多錢。
但57歲蔡姓老闆及員工都不認識周男，警方懷疑周男故意托詞，依殺人未遂、槍砲、強盜、竊盜罪移送法辦，並追查周嫌如何鎖定蔡姓老闆。
警方調查，本月6日，周嫌在八里區龍米路偷取機車車牌，懸掛在自己機車上，隔日上午7時許，騎乘機車前往三重區這家廢鐵回收廠，頭戴半罩式安全帽，埋伏在一旁的鐵皮屋前；15分鐘後，蔡老闆停好賓士車，到後車廂拿取裝著102萬元的背包時，周嫌上前以槍抵住蔡的背，動手搶背包。
蔡老闆激烈反抗，大喊：「搶劫！」「你要幹什麼？」周嫌開一槍警告，子彈射中地面，再開第二槍卻卡彈，蔡男要逃跑時跌倒，周嫌趁機搶走背包。
姪搶槍 3人合力壓制
蔡老闆的姪子和回收廠劉姓拖車司機聽到槍聲後奔出查看，周嫌調轉槍口對著兩人，但兩人仍奮勇上前緊追不捨；周嫌逃到馬路對面，被追上的蔡老闆絆倒，他的姪子奮力奪走周嫌的手槍，3人合力將周壓制在地，通報警方趕抵執行逮捕。
蔡老闆心有餘悸地告訴警方，若非卡彈，恐怕沒命了，並說，前一天有回收貨款，所以有大量現金，沒想到剛停車就遭搶。
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