2017-04-09

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000028期大福彩，頭獎摃龜，獎金2.76億元累入下期。昨晚開獎的第106000084期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落台北市大安區大安路一段73號「金福旺商行」、新北市中和區民享街91之11號「泰旺彩券行」。