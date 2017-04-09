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喝酒挨罵 少女作勢跳樓 警窗邊拉回一命

2017-04-09

〔記者吳仁捷／新北報導〕張姓少女心情不佳，到樓下超商買了1罐啤酒喝下解悶，被媽媽責罵，少女跑到外婆住處取暖，但外婆見她有酒意也責備她，祖孫大吵後，少女跑到窗邊作勢從2樓跳下，鄰居聽見爭吵報警，土城警分局女警黃鈺婷到場，衝上前拉住少女；警昨對少女母親、賣酒給少女的超商，均依違反兒童及少年福利與權益保障法開罰。

警對單親媽、超商開罰

上月30日凌晨3點，土城警分局廣福派出所獲報，指學府路一處民宅2樓傳出爭執，廣福派出所警員黃鈺婷、王俞翔到場時，14歲張姓少女與阿嬤大吵，少女情緒激動，作勢跳樓。

女警趁少女回嘴時，一把衝上前拉住她，但救人時遭少女抓傷、也閃到腰，警將少女帶回保護管束，通知少女母親到場說明。

少女母親、蔡姓單親媽表示，女兒凌晨跟她吵架，跑到樓下買1罐台啤喝，她氣得大罵，女兒就跑到外婆家，外婆也接著指責女兒，女兒才會如此激動。

少女的呼氣酒測值達每公升0.05毫克，警方開罰賣酒給少女的超商及少女監護人張母，另充當和事佬，由母親帶回少女，家長對受傷女警致歉，表示母女會再好好溝通。

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  • 土城警分局廣福派出所女警拉下要跳窗的張姓少女，場面驚險。 （記者吳仁捷翻攝）

    土城警分局廣福派出所女警拉下要跳窗的張姓少女，場面驚險。 （記者吳仁捷翻攝）

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