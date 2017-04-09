關車窗夾警 中指姐拒檢麻煩大
2017-04-09
〔記者邱俊福／台北報導〕40歲王姓女子前晚將轎車違規臨停於紅線，北市警大安分局安和路派出所勸離時，王女比中指挑釁，並關車窗夾傷警員的手指，警破窗脫困後，依妨害公務罪將王女送辦，並開單告發違停。
平日做不動產買賣的王女告訴警方，當時因身體不適，聲音沙啞，表達的手勢讓警員誤會，並非刻意辱罵，且因當時在車內講電話，外面太吵才會關車窗，意外夾到警員手指。
警方說，前晚9時許，王女自稱身體不舒服，將汽車臨時停放在北市通化街紅線，經接獲民眾檢舉後，馬姓警員前往處理，先敲車窗要求駛離，但王女不予理會，馬員隨即要求降下車窗，出示證件，欲開單告發。
吃罰單加上妨害公務
詎料，王女開始在車內以手機打電話向親友求救、向媒體投訴，王女還比出中指。此時，馬員要查辦妨害公務罪嫌，王女欲關閉車窗，馬員見狀左手伸入車內欲阻止，卻遭夾住，左手中指被夾傷瘀青。
馬員為求脫困，立即使用隨身警棍後方的玻璃擊破器打碎車窗，右手還因此被碎玻璃割傷。案發後，王女隨即被帶回派出所偵辦。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 馬航班機降落意外 衝出跑道機身觸地
- 慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
- 奪牌獻亡母 翻滾男孩拚全中運
- 3小將同日上 黃暐傑強運勝投
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 玖壹壹校園開唱 春風笑不出來
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Din tao’ to dominate in month-long Kinmen City God religious festival
- 永不後悔的愛 夫妻攜手抗病魔
- 星期專論》台灣距離法治國家有多遠？
- 安檢X光赫見男版貞子？中國大叔嚇壞民警
- 中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險
- 感謝庇佑 信徒背武財神爺徒步環島
- 跌破眼鏡！諧星靠這3招娶到女神
- 你的蛋蛋真的是太巨大了！寶可夢中文化 用詞直白羞死人
- 04/09 各報重點新聞一覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei reacts to US-China summit
- 柯P酸國發會：亞洲矽谷不是蓋大樓
- 創傷情境揮之不去 復原路漫漫
- 有「藝」思！電音三太子 走入石壁畫
- 吳念真 勇敢正視死亡
- 俄國展開復仇？ 敘利亞小鎮遭空襲至少18平民喪命
- 自由廣場》給我台語正音
- 海龜別吃到垃圾 明恥國小園遊會推環保餐具
- NBA》林書豪砍12分7助攻 籃網末節逆轉勝公牛
- 黑鮪魚來了！ 東港漁船抓到
- 雙龜落難 漁民割網搶救
- 綠博碎石路卡娃娃推車 宜蘭縣府允改善
- 《健康聚寶盆》膝蓋腫又痛 不全然是膝蓋退化
- 醫療者的態度／同理病人苦 充分溝通死
- 玩寶可夢防景點自殺 日本數據是這樣解讀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》McDonald’s urged to change eggs
- 滅火器唱完今年 暫別舞台拚新輯
- 張志豪連6場安 史總超興奮
- 悍將欲止9連敗大低潮 今日賽事預告與轉播
- 為美俄談判 普廷隱忍未攔截戰斧
- 阿飛20歲生日 洪總獻唱誇超齡
- 175公分畢書盡瘦到剩58公斤 坦言「討厭自己身體」
- 大馬羽球頂超賽／讓成池鉉定格 戴資穎殺進冠軍戰
- 滅火器將暫別舞台！部分歌曲也要封唱
- NBA》柯瑞左膝挫傷缺陣 與KD合體要再等等
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：關車窗夾警 中指姐拒檢麻煩大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分