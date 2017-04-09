關車窗夾警 中指姐拒檢麻煩大

2017-04-09

〔記者邱俊福／台北報導〕40歲王姓女子前晚將轎車違規臨停於紅線，北市警大安分局安和路派出所勸離時，王女比中指挑釁，並關車窗夾傷警員的手指，警破窗脫困後，依妨害公務罪將王女送辦，並開單告發違停。

平日做不動產買賣的王女告訴警方，當時因身體不適，聲音沙啞，表達的手勢讓警員誤會，並非刻意辱罵，且因當時在車內講電話，外面太吵才會關車窗，意外夾到警員手指。

警方說，前晚9時許，王女自稱身體不舒服，將汽車臨時停放在北市通化街紅線，經接獲民眾檢舉後，馬姓警員前往處理，先敲車窗要求駛離，但王女不予理會，馬員隨即要求降下車窗，出示證件，欲開單告發。

吃罰單加上妨害公務

詎料，王女開始在車內以手機打電話向親友求救、向媒體投訴，王女還比出中指。此時，馬員要查辦妨害公務罪嫌，王女欲關閉車窗，馬員見狀左手伸入車內欲阻止，卻遭夾住，左手中指被夾傷瘀青。

馬員為求脫困，立即使用隨身警棍後方的玻璃擊破器打碎車窗，右手還因此被碎玻璃割傷。案發後，王女隨即被帶回派出所偵辦。