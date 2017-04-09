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80年代軍火大亨何振豪落網

2017-04-09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕80年代有「軍火大亨」之稱、綽號「砂石車」的何振豪，93年在高市租用透天厝製毒，被查獲後棄保潛逃、隱姓埋名，6日仍被警方在屏東縣九如鄉逮獲；他說，逃亡逾11年是為照顧女兒長大，落網時與就讀國小高年級的女兒相擁痛哭。

警方調查，58歲何振豪（原名何超盛）早年有「黑道軍火庫」外號，曾涉嫌由菲律賓走私大批槍械，93年跨足毒品市場，被起出黑市價超過3000萬元的液態安毒，轟動一時。他因槍砲案被判刑11年半，另涉高屏地區毒品、竊盜多案，從94年9月起被發佈通緝，近幾年躲藏到屏東縣九如鄉後庄村一帶，行事低調。

原名何超盛 與女離別痛哭

里港警分局九如分駐所所長邱星澤、巡佐王景宗及警員林春輝埋伏多日，見何嫌帶著女兒到其生母家時，上前逮人，何嫌極力反抗，警方最終以優勢警力將他上銬，從何嫌身上查獲海洛因1.29公克及無殺傷力的模擬槍2把。

警方逮人時，女兒在一旁不斷哭泣，混亂中他還拔下手錶、戒指，留給女兒做紀念，最後更要求員警讓他和女兒話別，父女當場抱頭痛哭，他還用衛生紙幫女兒擦眼淚，並慈祥地哄著：「要小心喔！在家要乖乖！」

警方調查，女兒是何嫌和女友所生，女友娘家雖在九如鄉，但何嫌都將女兒帶在身邊，逃亡期間居無定所，有時到友人家中借住，一有風吹草動就搬，女兒託人接送上下學。

何嫌落網後，女兒交由生母照顧，警方勸何嫌如果真的愛女兒，就要洗心革面，全案移送屏東地檢署發監執行。

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  • 何振豪將戒指拔下送女兒。（記者羅欣貞翻攝）

    何振豪將戒指拔下送女兒。（記者羅欣貞翻攝）

  • 何振豪落網後和女兒相擁痛哭。（記者羅欣貞翻攝）

    何振豪落網後和女兒相擁痛哭。（記者羅欣貞翻攝）

  • 軍火大亨何振豪。（記者羅欣貞翻攝）

    軍火大亨何振豪。（記者羅欣貞翻攝）

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