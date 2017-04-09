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35年沒看病 勇伯終於有身分了

2017-04-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕66歲林姓阿伯31歲時從高雄到花蓮打拚，但戶口遷出高雄，卻未遷入花蓮，又遺失身分證，猶如人間蒸發，單身的他，35年來從未看診，堪稱「勇伯」；上月24日才向戶政所補領到身分證，勇伯一證在手，一語雙關地說：「我現在是『有身分的人』了！」

當年沒遷戶籍 如幽靈人口

林姓勇伯是旗山人，原本開計程車為業，努力攢了一筆錢，在三民區置產買房，31歲時，他帶著家當，與朋友到花蓮做生意，從高雄遷出戶口，想定居花蓮市，卻因驚覺是騙局而返鄉，戶口始終未遷入花蓮市。

當年戶政系統並未全國電腦連線，勇伯雖返旗山，但未將遷出高雄的申請撤銷，加上身分證在花蓮遺失，以致35年來宛如「幽靈人口」，不過他買在三民區的房產不受影響，仍依單據繳稅。

生病喝感冒藥 睡一覺就好

近來因母親生病，勇伯回旗山務農，在胞弟的勸說下，求助旗山戶政所補領身分證，經戶政所人員深入追查，才知勇伯居然長達35年無戶籍，大感驚訝。

旗山戶政所秘書蘇晁怡好奇問他「感冒生病時怎麼辦？」勇伯靦腆說，他的身體很健康，萬一生病就喝瓶感冒藥水，再睡一覺就好了，此外每天忙著打零工，也用不到身分證，戶政人員聽得嘖嘖稱奇。

由於勇伯只剩1張職業汽車駕照為證，戶政所遂向警察局調閱口卡，比對它與駕照相片相同，且查訪三民區鄰居，確認是本人無誤，3月24日核發國民身分證給他，勇伯也同時申辦健保卡，開心重拾「有證人生」。

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  • 林姓勇伯（圖中）開心重拾「有證人生」。（記者陳文嬋攝）

    林姓勇伯（圖中）開心重拾「有證人生」。（記者陳文嬋攝）

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