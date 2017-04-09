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重機載愛妻 看海遇死劫

2017-04-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕45歲黃姓騎士昨騎杜卡迪重機，載愛妻遊宜蘭，回程經頭城鎮台2線濱海路六段，與廂型車擦撞而摔車，因撞擊力道大，一對重機愛侶不幸共赴黃泉。

與廂型車擦撞 駕駛酒測零

廂型車林姓駕駛酒測值是0，罹難的夫妻則有待醫院抽血檢驗。警方勘驗意外現場，不排除廂型車起步時，未禮讓後方直行重機而釀禍。

黃姓騎士偕妻在新北市瑞芳區的電子公司上班，妻已退休，有個讀大一的孩子。黃男的姊姊說，昨天上午，夫妻說要去海邊散心，怎料竟一去不回，弟弟有重機駕照，機車是他朋友的，都放在弟弟家；據悉，重機是1078CC的杜卡迪MTS1100，市價約80萬元，極速約每小時210公里。

戴安全帽仍不治 留1子

昨天中午12點42分，45歲黃男騎杜卡迪載43歲李姓妻子，行經頭城鎮大溪漁港北側約2公里處時，60歲林姓男子的廂型車停在路旁，正打算起步，車頭轉向車道，導致後方同向的黃男閃避不及，撞上廂型車左前車頭，夫妻彈飛，雖有戴安全帽，仍受重傷，機車零件則破碎四散。

黃妻有氣胸與血胸現象，下午2點16分不治，黃男嚴重血胸，下午3點20分不治；林姓廂型車駕駛毫髮未傷。

林姓駕駛是工人，昨天上午9點載親友到宜蘭頭城海邊抓海螺，抓完後發動車輛要返家，沒想到造成兩死不幸。

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  • 救護人員緊急將黃妻送醫，可惜仍回天乏術。（記者林敬倫攝）

    救護人員緊急將黃妻送醫，可惜仍回天乏術。（記者林敬倫攝）

  • 重機愛侶遭廂型車（左圖）擦撞，不幸共赴黃泉。（記者林敬倫攝）

    重機愛侶遭廂型車（左圖）擦撞，不幸共赴黃泉。（記者林敬倫攝）

  • 肇事現場。（記者林敬倫翻攝）

    肇事現場。（記者林敬倫翻攝）

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2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
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