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禿驢頂包張東健 照「騙」Ａ熟女20萬

2017-04-08

〔記者何宗翰／台中報導〕46歲張姓詐欺慣犯，在網路張貼韓星張東健的帥照當大頭照，「小鮮肉」帥照迅速擄獲33歲張女芳心，兩人8個月來只在網路互稱老公老婆，從未見面，張男卻騙走張女20多萬元；家人察覺後報警，張女得知小鮮肉竟是禿頭中年大叔，難過之餘，也自責為何不知韓星張東健的長相。

不識韓星 女好哀怨

警方調查，張嫌有詐欺前科，在網路上自稱是保健食品的電話行銷人員。去年7月，他透過網路發現張女單純可欺、感情空窗已久，於是自稱Bruce，還用了一張「小鮮肉」帥照當大頭照，假意要和張女交往，Bruce帥氣的照片，迅速擄獲感情空窗的張女芳心。

兩人以老公老婆相稱，張男並用業績不佳快沒工作、罹患肝病及生活困頓、父親去世等藉口，向張女要錢，還裝作是Bruce的友人，找張女拿錢。

張女前後匯款20多次、面交5次，被騙了20多萬元，最後因身上沒錢，又同情Bruce，只好轉而向家人要錢，家人得知發覺可能被詐騙，報警處理。太平警分局新平派出所副所長黃晧展、巡佐王振偉6日接獲報案，要張女下午5點約Bruce面交，在中山路超商前埋伏，當場逮捕張姓男子。

警方表示，張男已婚，且外表為禿頭中年大叔，完全和「小鮮肉」扯不上邊。當張女得知，替Bruce拿錢的友人其實就是Bruce本人，感到很難過，也無奈自己不認識韓星張東健，訊後將張嫌依詐欺罪嫌移送。

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  • 張嫌在超商落網，外表是禿頭中年大叔。（記者何宗翰翻攝）

    張嫌在超商落網，外表是禿頭中年大叔。（記者何宗翰翻攝）

  • 張嫌盜用韓星張東健的帥照當網路大頭照，順利擄獲熟女芳心。（記者何宗翰翻攝）

    張嫌盜用韓星張東健的帥照當網路大頭照，順利擄獲熟女芳心。（記者何宗翰翻攝）

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相關關鍵字： 小鮮肉 張東健 熟女 禿頭大叔 騙20萬
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