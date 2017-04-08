| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

和解非減刑理由 實務遭濫用

2017-04-08

最高法院判例 未被遵循

〔記者楊國文／台北報導〕法院審理性侵案，近年來偶有誤用刑法第59條「顯可憫恕」的規定，將性侵犯減刑情事，法界認為，依最高法院多項判例，犯後與被害人和解、向被害人道歉、無前科、素行端正等事由，不得據為依刑法第59條酌量減輕其刑的理由，但實務上，少數案件確有遭誤用，而對被告減刑情形。

和解減刑 檢轟富人條款

北部一名主任檢察官指出，性侵案造成被害人身心重大痛苦，部份案例中，法院以被告坦承犯行、無前科及與被害人達成和解，即引用刑法第59條給予減刑，並不適當。檢方也質疑，若以達成和解做為減刑的重要考量因素，司法是否太廉價了？對於拿不出錢和解者，是否失之公允？

高院法官表示，刑法第59條規定「犯罪之情狀顯可憫恕者，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，所謂「犯罪情狀」，應該就第57條所列舉的犯罪後態度、犯罪手段和犯罪所生危險或損害等10款事由，予以全盤衡量，應審酌有無顯可憫恕的事由，在客觀上足以引起同情，認為即使判被告最低的法定刑，猶嫌過重者，即「情輕法重」的情形，才會適用。

高院法官指出，依據最高法院多項判例，被告無前科、素行端正、犯後已與被害人和解、向被害人道歉、子女眾多、初犯、經濟困難等事由，均屬法定刑內從輕科刑的標準，不得據為依刑法第59條酌量減輕的理由。

針對實務上，第59條減刑規定是否有遭法院誤用、甚至濫用情形，這位法官不諱言，部份個案上，法院偶有誤用此法條而予減刑的情形，但未達濫用程度。

民間司改會執行長高榮志律師認為，法院通常鼓勵兩造和解，實務上，若兩造能達成和解，加上有其他法定減刑事由，法官很有可能會採第59條給被告減刑。

廣告
  • 和解非減刑理由，實務卻常遭濫用。（資料照）

    和解非減刑理由，實務卻常遭濫用。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 和解非減刑理由 富人條款 性侵犯 濫用
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：和解非減刑理由 實務遭濫用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.