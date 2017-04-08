和解非減刑理由 實務遭濫用
2017-04-08
最高法院判例 未被遵循
〔記者楊國文／台北報導〕法院審理性侵案，近年來偶有誤用刑法第59條「顯可憫恕」的規定，將性侵犯減刑情事，法界認為，依最高法院多項判例，犯後與被害人和解、向被害人道歉、無前科、素行端正等事由，不得據為依刑法第59條酌量減輕其刑的理由，但實務上，少數案件確有遭誤用，而對被告減刑情形。
和解減刑 檢轟富人條款
北部一名主任檢察官指出，性侵案造成被害人身心重大痛苦，部份案例中，法院以被告坦承犯行、無前科及與被害人達成和解，即引用刑法第59條給予減刑，並不適當。檢方也質疑，若以達成和解做為減刑的重要考量因素，司法是否太廉價了？對於拿不出錢和解者，是否失之公允？
高院法官表示，刑法第59條規定「犯罪之情狀顯可憫恕者，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，所謂「犯罪情狀」，應該就第57條所列舉的犯罪後態度、犯罪手段和犯罪所生危險或損害等10款事由，予以全盤衡量，應審酌有無顯可憫恕的事由，在客觀上足以引起同情，認為即使判被告最低的法定刑，猶嫌過重者，即「情輕法重」的情形，才會適用。
高院法官指出，依據最高法院多項判例，被告無前科、素行端正、犯後已與被害人和解、向被害人道歉、子女眾多、初犯、經濟困難等事由，均屬法定刑內從輕科刑的標準，不得據為依刑法第59條酌量減輕的理由。
針對實務上，第59條減刑規定是否有遭法院誤用、甚至濫用情形，這位法官不諱言，部份個案上，法院偶有誤用此法條而予減刑的情形，但未達濫用程度。
民間司改會執行長高榮志律師認為，法院通常鼓勵兩造和解，實務上，若兩造能達成和解，加上有其他法定減刑事由，法官很有可能會採第59條給被告減刑。
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