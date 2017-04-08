大樂透》頭獎1注中獎
2017-04-08
〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000032期大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.53億元，獎落台中市大甲區蔣公路125號「新財峯彩券行」。昨晚開獎的第106000083期今彩539，頭獎也是1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台南市東區東門路二段79號「帝寶彩券投注棧」。
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