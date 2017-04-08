「想看未謀面的媽媽」 母子21年後重逢

2017-04-08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕21歲羅男前天晚間10點多，到桃園市八德警分局大安派出所，拿出戶籍謄本向警員張健達說「我很想看看21年未謀面的媽媽」，警方透過戶役政系統比對查訪，當晚就找到41歲黃婦，她趕往警所，見記憶中還在襁褓的兒子長得堂堂正正，激動落淚緊抱直說：「媽媽也好想你！」

襁褓時分散 子求助警圓夢

警方說，羅男住在桃園市平鎮，黃婦就住在八德，母子倆的距離不遠，卻隔了21年才見面；羅男說，媽媽離開時他只有7個月大，對她幾乎沒有印象，這些年來一直想要尋母，期盼能見她一面，他從父執輩的口中打聽到媽媽似乎住在八德，對於媽媽的資料，只有戶籍謄本上的註記，上頭雖有舊地址，但他一直提不起勇氣去探訪，除擔心被誤認為詐騙集團，也擔心撲空失望，但耐不住思念，於是求助警方。

警方說，透過戶役政查詢系統確認黃婦就住在派出所附近，員警查訪找到黃婦的弟弟，連繫黃婦告知︰「有個孩子想見妳。」黃婦既驚又喜，又有點惶恐，她透露，當年與孩子的爸因故發生爭執，不得已選擇離開，她對兒子雖有萬般不捨與思念，但也擔心再看到孩子的爸，得知只有兒子在派出所等候，立即由弟弟陪同前往與兒子團聚。

黃婦說，21年來深埋著對兒子的思念，床頭還放著兒子襁褓時的照片；警方也特地空出洽公區，讓母子倆好好聊聊。羅男感謝警方協助，讓他可以完成心願，警方表示，看到結局圓滿感到很開心。