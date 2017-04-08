萬金油葉家爭產 纏訟17年定讞

2017-04-08

〔記者項程鎮／台北報導〕以代工生產「虎標萬金油」、「德恩奈漱口水 」聞名的西德有機公司創辦人葉重德過世後，大房、二房爆發爭產官司，雙方為葉重德遺囑真偽問題纏訟17年，最高法院維持高等法院更五審見解，採信刑事警察局鑑定結果，認為大房提交的葉重德遺囑是假的，依偽造文書罪判處大房兒子葉公超、葉百昌、葉公隆3人各2月徒刑，均得易科罰金5萬4000元，全案定讞。

葉重德創辦的西德公司，從83年起陸續由瑞昱半導體的創辦人、二房長子葉佳紋等人接手，葉重德87年間過世後，大房提出一份有律師見證的遺囑，指葉重德生前認為二房不孝、不得繼承，遺產應由大房及3個兒子共4人均分，二房則控告大房偽造文書等罪。

李昌鈺鑑定字體是假的

針對遺囑真偽問題，檢方還請出旅美刑事鑑識專家李昌鈺參與鑑定，李昌鈺和刑事局都認為遺囑是偽造的，理由是案發時葉重德病重，但遺囑字體力道很好、排列整齊，不像是重病者寫的字，檢方據以起訴大房等人。