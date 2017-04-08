女陪酒收入高 渣男PO淫片最多賠20萬

2017-04-08

〔記者王捷／台南報導〕8年前，28歲的胡姓男子與未滿17歲的小妤（化名）交往，拍了性愛影片留念，沒想到胡男疑為報復分手，將性愛影片上傳臉書，在酒店上班的小妤，憤而對胡男控告民事侵權行為，要求賠償200萬元，法官考量小妤在八大行業月收入破10萬元，胡男收入低於5萬元，裁決小妤只能夠要求胡男賠20萬元。

胡男8年前與未成年的小妤交往，感情你儂我儂時，小妤同意他拍攝性愛影片，影片內容有小妤的胸部、性器官，還有小妤替胡男口交的畫面，經過剪接後，胡男存放在電腦裡，但一直到兩人交往一年分手後，性愛影片仍沒被刪除。

法官考量男薪水不如女

小妤成年後到酒店上班，2年前，小妤朋友看到臉書瘋傳一段性愛影片，覺得影片女主角神似小妤，趕緊通知她，小妤看到性愛影片當場崩潰，打電話飆罵胡男，好一陣子還要依靠安眠藥才能入睡。

小妤一狀告上民事庭，不過胡男也覺得很委屈，宣稱分手後就把性愛影片刪了，當時存放影片的桌上型電腦，也在多年前搬家丟棄了，如果真的要報復小妤，怎麼會事隔多年才將影片上傳到臉書？

法官認為，胡男明知小妤當時未滿18歲，身心發展未健全，卻要求她配合拍攝性愛影片已經不妥，拍完影片又沒盡責保護不外流。

法官認為胡男有侵權行為，不過考慮兩人的身分地位與經濟狀況，胡男在火鍋店工作，薪水還不到5萬元，小妤月收入有20萬元，判賠20萬元給小妤，如超過一律駁回。