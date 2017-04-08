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直逼總統等級 假富二代月撈46萬

2017-04-08

〔記者楊政郡／台中報導〕39歲男子張志遠（羈押中）長住在台中市亞緻飯店，自稱「建設公司富二代」、「榮總醫師」、「外商主管」，從101年至105年，靠三寸不爛之舌對6女3男共騙1758萬餘元，其中一女在2年2個月內就被騙近1200萬元，單是從她身上張嫌就「月入46萬」，和總統的月薪差不多；檢方昨依詐欺罪起訴張志遠，並請求追徵不法所得。

詐6女3男共1758萬 起訴

起訴書中指出，105年11月，張志遠對楊女佯稱他開建設公司，上海有婚紗事業，因為遺失皮包仍待補辦，在11月4日至9日向她借錢、買名表刷卡，總計超過105萬元，最後一筆交款時才被逮。

另外，張志遠對李女騙稱，他是3家服飾店老闆，因好友的房子被查封，他想幫忙繳房貸並將房買下，等贖回300萬元基金及房子過戶後，他就可賣房還款，李女連房子都沒看到，在103年7月至105年9月，共匯出1190萬元，最後才知謊話連篇。

連房子都沒看到 女匯千萬

而在105年7月，張嫌與文女交往，自稱是建設公司老闆之子，上海有婚紗事業，而他長期住在亞緻飯店，因皮包遺失而臨時缺錢，同月2日至10日，每天向文女借錢，短短9天「借」了284萬5千元。

另有被害人鄭、鄒、程、何、廖姓等（其中3名男性，也有亞緻飯店員工）被騙數萬至數十萬元。總計9名被害人，共被騙1758萬餘元，檢方昨依詐欺罪起訴。

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  • 台中亞緻飯店（記者楊政郡攝）

    台中亞緻飯店（記者楊政郡攝）

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