| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

踹門要硬上洗澡妹 驚世洩慾狂判刑

2017-04-08

全裸闖浴室說要嘿咻

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕25歲廖男見同樓租客小芳（化名）進公共浴室洗澡，竟精蟲衝腦，脫光衣褲、踹門闖進浴室，小芳羞遮三點，怒罵「你想幹嘛？」廖男居然無恥回答「想打砲！」小芳尖叫救命驚動房客查看，廖男才穿回褲子，小芳逃回房間又被廖男拉出，經拚命反抗才逃過一劫；桃園地院審理時，廖男辯稱「吸膠吸到頭殼壞掉」，法官不採信，昨日依強制性交未遂罪判他2年刑。

女找房東 被騙開門爆拉扯

判決指出，廖男住桃園市一棟出租套房3樓，得知隔壁女租客小芳獨住，去年7月4日晚上，見她進公共浴室洗澡，竟尾隨在浴室門前徘徊，隔門「聽洗澡聲」。

小芳指控，她聽聞門外有奇怪腳步聲，正覺奇怪，門突然被踹開，廖男全裸站立眼前，她忙遮三點驚問：「你想幹嘛？」廖男竟回：「想打砲！」

小芳嚇到最高點，拚命狂叫「救命呀」，樓下男房客聞聲衝上樓，廖男急忙穿回褲子，她趁隙逃回房間、反鎖房門，打電話請房東快來處理。

男佯裝房東 還掰吸膠昏頭

沒想到廖男居然假裝房東來敲門，騙她開門後，要強拉她去他房間，她使盡全力反抗才掙脫；2次都沒讓廖男得手。

廖男落網後辯稱，他因為吸了強力膠、思緒混亂，對事發過程記不清楚。法官傳喚房客、房東作證，認為廖男看到男房客會趕緊穿褲，且佯裝房東騙開門，顯見思緒清楚，供詞不足採信。

廣告
  • 示意圖

    示意圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：踹門要硬上洗澡妹 驚世洩慾狂判刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.