踹門要硬上洗澡妹 驚世洩慾狂判刑

2017-04-08

全裸闖浴室說要嘿咻

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕25歲廖男見同樓租客小芳（化名）進公共浴室洗澡，竟精蟲衝腦，脫光衣褲、踹門闖進浴室，小芳羞遮三點，怒罵「你想幹嘛？」廖男居然無恥回答「想打砲！」小芳尖叫救命驚動房客查看，廖男才穿回褲子，小芳逃回房間又被廖男拉出，經拚命反抗才逃過一劫；桃園地院審理時，廖男辯稱「吸膠吸到頭殼壞掉」，法官不採信，昨日依強制性交未遂罪判他2年刑。

女找房東 被騙開門爆拉扯

判決指出，廖男住桃園市一棟出租套房3樓，得知隔壁女租客小芳獨住，去年7月4日晚上，見她進公共浴室洗澡，竟尾隨在浴室門前徘徊，隔門「聽洗澡聲」。

小芳指控，她聽聞門外有奇怪腳步聲，正覺奇怪，門突然被踹開，廖男全裸站立眼前，她忙遮三點驚問：「你想幹嘛？」廖男竟回：「想打砲！」

小芳嚇到最高點，拚命狂叫「救命呀」，樓下男房客聞聲衝上樓，廖男急忙穿回褲子，她趁隙逃回房間、反鎖房門，打電話請房東快來處理。

男佯裝房東 還掰吸膠昏頭

沒想到廖男居然假裝房東來敲門，騙她開門後，要強拉她去他房間，她使盡全力反抗才掙脫；2次都沒讓廖男得手。

廖男落網後辯稱，他因為吸了強力膠、思緒混亂，對事發過程記不清楚。法官傳喚房客、房東作證，認為廖男看到男房客會趕緊穿褲，且佯裝房東騙開門，顯見思緒清楚，供詞不足採信。