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黃腔司機被解雇 到學校縱火洩恨

2017-04-07

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕盧姓男子在嘉義某私立女校擔任校車司機，因習慣對女學生開黃腔，校方2月將他開除，資遣費落空讓他心生不滿，前天上午竟持西瓜刀到學校理論，並在大門口丟擲汽油彈，所幸未釀成意外。警方逮獲盧男，依公共危險罪及恐嚇罪移送嘉義地檢署，法院裁准羈押。

36歲盧男是單親爸爸，離婚後扶養一個小孩，曾擔任客運駕駛，去年12月應徵該校約僱司機，負責早、晚開校車接送學生，卻常出現遲到發車、闖紅燈等狀況，面對校方質問，他竟然說：「開快車是不想讓學生等太久。」

2月17日，盧男開車接送學生上學途中，竟滔滔不絕談論他想追求一名檳榔西施，言語中充斥性暗示。由於盧男平日有對學生開黃腔的習慣，有學生忍受不了、向校方反映，校方當天找來盧男質問，盧男坦承說了這些話，但認為沒什麼。

校方不滿盧男態度，且開黃腔已違反僱傭合約，由於還在試用期3個月內，經校方性平會決議通過將他開除，盧男當天簽下自願離職同意書。不料，事後盧男要求校方開具非自願離職書及1年資遣費用30萬元，並向市府申請勞資爭議協調，但兩次協調都沒有共識；前天上午10時許，盧男到學校理論，眼見無法達成目標，拿出預藏西瓜刀、汽油彈對校方人員嗆聲：「今天來明的，若沒就會來暗的！」然後忿忿離去。

豈料，隔不到3分鐘，盧男竟折返校門口，拿出汽油彈點火擲入校園，幸好當時上課中，僅大門口移動式電動鐵門部分被燻黑。盧男犯案後騎機車逃逸，警方前天下午在盧男家中將他逮獲，盧男供稱，只是想給學校一個教訓。

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  • 警方查扣盧男作案用的西瓜刀及打火機。（記者丁偉杰翻攝）

    警方查扣盧男作案用的西瓜刀及打火機。（記者丁偉杰翻攝）

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