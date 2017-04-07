買12支愛瘋7 打開全是整人玩具

2017-04-07

〔記者湯世名／彰化報導〕陳姓女子從臉書收購大量全新iPhone 7手機，轉手賣給經銷商後賺取價差，不料被詐欺犯陳建安盯上，以內裝巧克力或鐵塊的整人玩具冒充iPhone 7手機賣給陳女，警方獲報，3日誘出陳男逮獲，共起出22盒幾可亂真的iPhone 7整人玩具，警方懷疑還有更多人受害，呼籲民眾出面指認。

24歲陳女與胞弟抱著一大箱偽裝成iPhone 7手機的整人玩具，本月2日向彰化警分局快官派出所報案。陳女指稱，她與男友合資在臉書社團收購大量全新iPhone 7與iPhone 7 Plus手機，轉手賣給經銷商以賺取價差。

上月間，男子陳建安（28歲）與他們聯繫後，雙方於上月29日、30日先後在彰化市交易手機，她以每盒手機1萬2000元至1萬3000元不等代價購買，共購得12盒；返家後打開其中一盒查看，發現手機盒內裝的竟不是手機，而是金莎巧克力或鐵塊，讓她與男友當場傻眼。

快官所長蔡哲明了解來龍去脈後，便和陳女合作，與陳男聯繫表明要購買10支iPhone 7手機，陳男不疑有他，本月3日與陳女約定在彰化市一德南路便利商店前交易；警方事前在四周埋伏，果然發現陳男開車現身，警方立即上前出示證件要求其下車，不料陳男抵死不從，警方擔心其駕車逃逸，立即破窗將他帶下車。

警方指出，陳男販售的iPhone 7手機，也是他自己在網路上以499元代價購買的整人玩具，外觀與真的iPhone 7手機盒幾乎一樣。