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1例1休算啥？土豪哥自爆：每週五訂房玩5天

2017-04-07

〔記者張文川／台北報導〕一例一休算什麼？他每逢週五就在飯店訂房開趴，且預付5天押金以方便繼續趴下去！

台北地院昨繼續審理W飯店郭姓小模命案，在家中公司擔任行政助理的「土豪哥」朱家龍坦承，毒趴房間是他訂的，他習慣每週五到W飯店開趴，每次預付5天押金，飯店會給較好的待遇，延房比較容易，那次事件才會延房到7日。

土豪哥的同趴好友蔡逸學亦當庭供稱，W事件前就曾與土豪哥在「美福飯店」開房一起吸毒，顯示「W飯店趴」並非土豪哥的初體驗。

台北地院昨針對藥頭江哲瑋的販毒罪，提訊在押的土豪哥、洪聖晏，並傳喚已交保的被告蔡逸學、當時在場的傳播妹曼曼，4人隔離先後作證。

江哲瑋只承認幫土豪哥、洪、蔡代購毒品，由土豪哥付錢，不承認販毒。

22歲「曼曼」劉姓傳播妹作證表示，轟趴期間，毒品咖啡包一度只剩5包，她向土豪哥說有點不夠，土豪哥兩度拿錢叫她至飯店10樓的大廳「拿東西」，但她不知是毒品。

土豪哥極力撇清向江哲瑋買毒，稱案發前不認識江，洪、蔡跟江熟，就帶江來派對，「別人有沒有叫他帶毒品來，也沒特別問過我」，他未請洪向江調毒品，只知道蔡逸學一直在找毒品，「我不知道他為什麼要一直找」。

週休五日 自稱在家任行政助理

蔡逸學一口咬定是土豪哥叫他去買毒品，他才聯絡酒店幹部、老同學江哲瑋幫忙調毒品；檢察官問蔡，在命案前，有沒有和土豪哥在美福飯店一起吸毒過，蔡坦承說「有」。

洪聖晏說，土豪哥12月初和他在101酒店喝酒時，主動提議去W飯店開趴；12月4日他和土豪哥在吃燒肉時，「有拿8000元給我，要我去買20包金惡魔（毒品）」。

土豪哥說，最近幾天脊椎很痛，前天完全站不起來，有吃止痛藥，昨進出法庭也是舉步維艱；他自承是經濟學碩士，在家中公司擔任行政助理。

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  • 台北地院審理W飯店小模命案，「土豪哥」應訊後搭乘囚車還押看守所。（記者羅沛德攝）

    台北地院審理W飯店小模命案，「土豪哥」應訊後搭乘囚車還押看守所。（記者羅沛德攝）

  • 當時也因吸毒而「群魔亂舞」撞牆的「曼曼」昨出庭作證。（記者羅沛德攝）

    當時也因吸毒而「群魔亂舞」撞牆的「曼曼」昨出庭作證。（記者羅沛德攝）

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