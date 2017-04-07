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錄影存證 雙方皆有保障

2017-04-07

〔記者王捷／台南報導〕警方指出，廟公、算命師與顧客常因占卜、算命而產生糾紛，由於在算命工作室或廟宇內，不像醫院診療室有護士陪同，若前往廟宇修行，或是進入命相館時，最好由親友陪同，或自行攜帶密錄器。至於算命工作室或廟宇也可在顯眼處設置監視器，避免爭議。

警方表示，過去偵辦性騷、性侵案時，往往受限於空間限制，案發地點常常沒有人證及其他有利證據，所以不只是接受修行或算命的民眾可攜帶密錄器，如果命理師、廟公或是工作場所有一對一的情況，也可在工作室內安裝監視器，讓前來求助的民眾感到安心。

另外，警方提醒，在使用密錄器時，最好能先徵求對方同意，除了避免法律糾紛，也是向對方表明，要注意不要侵犯到自己的私密部位。

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  • 算命師的收費價碼，不符合優優在法庭上說出的價格。（記者王捷攝）

    算命師的收費價碼，不符合優優在法庭上說出的價格。（記者王捷攝）

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相關關鍵字： 互有保障 算命 錄影存證
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