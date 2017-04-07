算命須摸她大腿 性騷無罪要反告

2017-04-07

事業不順 女上門算命

〔記者王捷／台南報導〕上班族OL優優（化名）因事業不順，去年5月找蔡姓男子算命兩次，第一次蔡男伸手探入她的裙底，在大腿游移，第二次竟扯開她衣領摸胸，還說「觸感不錯」、「奶頭是粉紅色的」，優優氣得提告性騷擾。台南地方法院認為罪證不足，判蔡男無罪。

蔡男昨表示，算命40多年，有一定的聲譽，客人之中也有檢察官、警察，優優的指控讓他困擾很久，現在法院判他無罪，將對優優提告誹謗及誣告。

控算命師摸腿摸胸性騷

優優當庭陳述，去年上網看見網友推薦蔡男所開的命相館，5月某日穿小洋裝到命相館問事業。一見面，蔡男就伸手在她大腿與鼠蹊部游移，一旁女性顧客看見卻沒有異樣，她以為這是算命流程，不敢反抗，直到一名男性顧客走進命相館，蔡男才收手，還要優優下次再來，會免費說明。

優優說，她滿腹懷疑，但之後工作變得順利，所以5月某日下班又去找蔡男問事業運。當天她穿V領制服，蔡男將話題轉為優優的感情運。優優表示：「前男友都劈腿了。」蔡男卻說：「我看看妳胸部有沒有外擴。」接著掀開優優的領子、胸罩，探進左邊乳房，優優還來不及拉起衣領，蔡男又伸手抓了右邊乳房，還說：「觸感不錯，乳頭是粉紅色的。」

優優氣得質問蔡男，「難道都這樣對待來算命的女客？」蔡男竟回：「奶又不大！」還說不是故意要摸的，別想太多，接著拿出與許多穿著火辣女性的合照給優優，還要加優優的LINE，優優氣得奪門而出。之後優優請友人陪同報案，提告蔡男性騷擾。

法院審理時蔡男表示，因為須「摸骨算命」，他會按膝蓋或大腿以上10公分，男女客都一樣，也會先徵求客人同意。

算命師：摸腿是辨性傾向

蔡男說，按膝蓋是要辨別一生之貧富貴賤，按大腿以上10公分則要辨別是否為雙性戀、同性戀、子宮卵巢是否健康。

蔡男自稱，若他真的是垃圾，臉書早就被灌爆，且若真有侵犯，優優有可能來找他第二次嗎？這有違常理。

法官認為，性侵害犯罪受制於環境隱密的空間，常常只有被害人與被告在場，本案缺乏有力證據，只有單方面指控，因此判蔡男無罪。