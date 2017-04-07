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國軍反毒 將與高檢署聯手

2017-04-07

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕台中清泉崗機場上月發生「撒毒」風波，重創國軍形象，高檢署昨邀集國防部政治作戰局等單位討論軍中反毒對策，決議建立檢方與軍方間的通報機制，查獲軍人吸毒都須即時反映，建立有效溯源查緝網絡，未來也會安排檢察官進入營區進行反毒宣導。

高檢署昨也公布最新一波毒品查緝成果，今年三月十七日起，連續兩波鐵腕全國大掃毒，查緝販毒藥頭六百一十六人，其中少年藥頭五十四人，總計聲押兩百二十四人；另查獲吸毒者兩千八百零六人，其中八十一人為少年，校園毒品案共七十五件、九十八人，扣得毒品一．八七公噸；破獲重大毒品走私案四起，安毒工廠、Ｋ毒工廠各一處，新興毒品混裝處所兩處、大麻栽種場所八處。

高檢署檢察長王添盛昨特地致贈蘋果籃，表揚桃園地檢署檢察長彭坤業、主任檢察官游儒倡、承辦檢察官林育駿。桃檢此波掃毒成果最豐碩，破獲黑巿價五．五億元的五百五十一公斤Ｋ他命。

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  • 高檢署檢察長王添盛致贈蘋果籃予桃園地檢署查緝毒品有功人員。（記者溫于德攝）

    高檢署檢察長王添盛致贈蘋果籃予桃園地檢署查緝毒品有功人員。（記者溫于德攝）

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相關關鍵字： 國軍反毒 清泉崗毒品案 通報系統 高檢署
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