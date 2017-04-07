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360公里外相機失主 暖警憑一張照找到

2017-04-07

〔記者黃良傑／高雄報導〕從相機裡的一張婚禮照，找到三百六十公里遠的失主！

在台北金融業服務的張姓男子，一日偕妻南下屏東，參加高中同學婚禮，夫妻順道遊遍高雄美景，三日回台北。

巧！照片有張熟人結婚照

但夫妻倆騎著C-Bike遊高雄時，白色Canon相機從背包滑落，掉在人行道草皮，被林姓路人拾獲交給前金分駐所。不過，相機無任何資料，副所長吳佳霖靈機一動，從相機記憶卡搜尋車牌號碼或門牌等個資，一看傻眼，記憶卡有上千張旅遊照片。

吳佳霖看得眼花撩亂，眼睛瞬間定格在一張婚禮照，「那不是新興警分局同事的婚紗照嗎？」

他馬上翻拍失主夫妻的合照，傳給五福二路派出所新郎同事曾恕人，詢問是否認識。

「是我的高中同學呀！」曾員立刻轉知尋獲相機，找回了失主夫妻的「珍貴記憶」。

找回愛的記憶 夫妻感動

失主張男表示，記憶卡中有夫妻倆在國外蜜月旅行的珍貴照片，另有許多家人生活照，回台北才發覺相機不見，心情很低落。

張男說，本來打算上臉書求救，沒想到竟是一張婚禮的照片，意外尋回相機。張男夫妻表示，相機價值雖不高，但美好記憶是無價之寶，感謝同學的同事，更謝謝拾機不昧的高雄林先生。

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  • 吳佳霖意外在上千張照片中，發現右邊這張同事曾恕人的婚紗照，進而找到相機失主。（圖：曾恕人提供）

    吳佳霖意外在上千張照片中，發現右邊這張同事曾恕人的婚紗照，進而找到相機失主。（圖：曾恕人提供）

  • 超用心！高市警察從一張婚禮照，找到360公里外的相機這對失主夫妻。（記者黃良傑翻攝）

    超用心！高市警察從一張婚禮照，找到360公里外的相機這對失主夫妻。（記者黃良傑翻攝）

  • 這台相機裡有上千張失主美麗回憶和生活點滴，警方用心地找到它的主人。（記者黃良傑攝）

    這台相機裡有上千張失主美麗回憶和生活點滴，警方用心地找到它的主人。（記者黃良傑攝）

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