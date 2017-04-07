警要人妻傳露點照 被嗆跪分局賠500萬

2017-04-07

竟勸網友夾娃娃報復老公

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名懷孕人妻向網友吳姓警員抱怨自己遭老公冷落，吳員居然勸她「不然『夾娃娃』（墮胎）」，還要求人妻傳私密照給他，人妻的李姓丈夫得知，氣得要求吳員下跪道歉、賠償五百萬元，否則向媒體爆料。吳員拒絕，兩男互告，新北地檢署昨將兩人都不起訴。

去年三月至六月，人妻透過LINE向吳員抱怨老公不關心她，吳員竟回傳「跟他說你要『夾娃娃』，肚子是自己的，有權利要或不要」、「是你，我不會生，我不想小孩跟我被冷落」等訊息，還要求人妻拍攝乳頭、大腿內側等私密照給他。

人夫得知 衝到警局理論

丈夫李男得知後，氣得打電話質問吳員：「這件事你沒給我個交代，我會向立委及議員提出，也會讓新聞媒體知道新北市有這樣的壞警察！」去年六月，李男跑到吳員任職的地點理論，要求賠償五百萬元，且在分局外跪一天，吳員表示抱歉，但回稱：「做不到！」李男氣得怒罵吳員「垃圾」、「畜牲」，並告吳員妨害家庭，吳員則反告恐嚇、公然侮辱等罪。

不知當時想啥 警說後悔

吳員庭訊表示，與人妻只是朋友關係，至於為何要人妻傳私處照片給他，他自己也不知道當時在想什麼，感到很懊悔。

兩男互告 皆獲不起訴處分

檢方調查認為，吳員曾傳送「結婚了，不忍也沒辦法」等訊息給人妻，難認有誘拐她離家意圖。李男因疑吳員與妻有染，質問對方有無誠意解決，卻獲「我沒有錢」、「就這樣算了」等回應，氣憤下口出情緒言語，尚合乎情理，難認有恐嚇犯意，昨將兩人都不起訴。事發後，吳員被記小過一支懲處。