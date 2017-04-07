4/6 威力彩頭獎連15摃

2017-04-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106028期威力彩，頭獎連15摃，獎金2.76億元累入下期。昨晚開獎的第106082期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落桃園市桃園區三民路三段535號「金鑽電腦彩券行」。