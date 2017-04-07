聞聲不見人... 兩警被控藏安全帽

2017-04-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣游姓網友到宜蘭縣警局局長室臉書PO文，怒批冬山分駐所2名巡邏警員，私自拿走他們掛在機車上的安全帽，藏在旁邊轎車底下，質疑有竊盜行為；警方說，2警擔心安全帽遭竊，才移置其他地方擺放，若有疏失會議處。

4日晚間9點多，羅東分局冬山分駐所林姓及黃姓警員到冬山國小巡邏，見到家長接送區停放5輛機車，並聽到吼叫聲卻不見人影。監視畫面顯示，警員將機車上的安全帽，移往一旁轎車車底，平均18、19歲的騎士回到現場，發現安全帽不翼而飛，三度到分駐所詢問。

游姓騎士等人不滿警方處置方式，氣得上網PO文。游男說，第一次到冬山分駐所詢問，值班警員說：「警方不會私自拿別人東西。」第二次要他們當晚10點再去領取；第三次去，只告知安全帽放在冬山國小機車停放處「附近」，一行人返回原地搜尋，找了半小時終於在轎車底下找到。

「避免遭竊」 警員駁斥偷藏

游男等人覺得被玩弄，感到不舒服，隔天又到冬山分駐所理論，警員竟回說「為避免遭竊，才把安全帽藏起來」，但放在車下如果遭輾壞，誰該負責？事發經過被監視器拍下來，有幾分證據說幾分話，他想問「這就是我們的人民保母嗎？」

宜蘭縣警局羅東分局表示，執勤同仁擔心安全帽被偷，疑似便宜行事，逕自將安全帽移往旁邊，此種做法確實不妥，必須檢討改進，如有疏失會依規定處理；正確作法是將安全帽帶回分駐所，通知當事人領回。

羅東警分局表示，游男等人事後轉往冬山分駐所前，來回騎車按喇叭挑釁，被警盤查開單，因此上網表達不滿。