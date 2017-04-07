自撞平交道門柱 轎車倒頭栽

2017-04-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「怎麼會撞成這樣？」28歲張姓女子駕駛白色自小客車，從台九線南下往花蓮縣瑞穗方向行駛，昨晨6點半行經光復鄉台九線259.5K附近，突然失控衝撞路旁平交道限高門柱，車頭還「插」在平交道前的地面，導致雙腿骨折送醫，警方懷疑，可能是疲勞駕駛惹禍。

疑疲勞駕駛釀禍

這起車禍發生在台九線光復、瑞穗交界，經過的駕駛人看到白色轎車「種」在台鐵「大富村（二）平交道」前，車頭嚴重變形，都嚇了一跳。獲報趕到的警消，發現女子受困車內不斷哀號，趕緊出動吊車協助把車子放平，並由眾多熱心村民、義消協助，趕緊將受傷女子送台北榮總鳳林分院急救，因傷勢嚴重，多處骨折，因此轉送花蓮門諾醫院救治。

警方發現女子並無酒駕、意識也清楚，從女子車上的行車記錄器顯示，車子似乎沒煞車沒有減速、往右偏衝出車道並直接撞上門柱，懷疑女子可能疲勞駕駛，但仍待女子傷勢穩定後再瞭解事故原因。