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媽媽抱6月嬰跳樓 獨活殺人罪被訴

2017-04-07

獨力顧體弱兒 壓力大

〔記者楊政郡／台中報導〕中國籍周姓女子嫁給台籍趙姓丈夫，去年3月間第一胎來台生產，趙男留在中國賺錢，但照顧新生兒壓力大，去年11月趙男回台探視，雙方又吵架，周女竟抱著6個月大的兒子從34樓頂樓跳下，墜落在32樓露台，嬰死母傷，台中地檢署依殺人罪起訴周女，但檢察官及被告丈夫都請法官從輕量刑。

起訴書指出，周女是新手媽媽，兒子出生後，一人獨力照顧，因男嬰身體不佳須經常就醫，周女壓力不小，因周女的胞姊也嫁來台灣，周女常到姊姊台中中興街某大樓住處。

案發前日與丈夫口角

去年11月4日趙男回台，到台中探望周女及兒子，5日晚間因細故周女與丈夫發生嚴重口角，6日中午吃飯又爆發言語衝突，有人衝口提出離婚，趙某也在衝突後回台北住處。

7日上午，周女姊姊提到，趙某要回台北準備離婚之事，周女一時想不開，趁姊姊沒注意之際，抱著兒子跑至頂樓，並往下跳，所幸落在32樓露台，周女挽回一命，男嬰則因頭部外傷不治。

檢方認為，周女抱幼兒跳樓是致人於死不確定故意，審酌周女獨力照顧體弱兒子，身心承受甚大壓力，事後懊悔不已，丈夫也為妻子求情，依殺人罪將周女起訴，請法院量處適當之刑。

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  • 台中一名周姓中配獨力照顧體弱兒壓力大，去年11月從34樓頂樓跳下，墜落在32樓露台，嬰死母傷；台中地檢署依殺人罪起訴周女。（資料照，記者楊政郡攝）

    台中一名周姓中配獨力照顧體弱兒壓力大，去年11月從34樓頂樓跳下，墜落在32樓露台，嬰死母傷；台中地檢署依殺人罪起訴周女。（資料照，記者楊政郡攝）

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